Kolkársky šport má v Rimavskej Sobote vyše 60-ročnú súťažnú históriu

Rimavská Sobota 7. januára (TASR) – Vyše 60-ročnou súťažnou históriou sa môže pochváliť kolkársky šport v rámci Rimavskej Soboty. Uviedol to správca miestnej kolkárne Attila Rábely v informatívnej správe o jej činnosti a hospodárení, určenej pre mestských poslancov.



„V prvých desaťročiach kolkári súťažili na jednodráhach s drevenou podlahou. Od roku 1966 už na dvojdráhe s asfaltovým povrchom, kde dosahovali aj na celoštátnej úrovni hodnotné výkony. M. Zachar sa v roku 1969 stal majstrom Slovenska,“ priblížil Rábely.



Pre novšiu éru tohto športu v meste bol podľa jeho slov dôležitý rok 1982, keď bola v rámci vtedajšej budovateľskej „akcie Z“ postavená a skolaudovaná štvordráhová kolkáreň so saduritovým povrchom dráh a automatickými stavačmi. „Vzhľad účelovej budovy spolu s technológiou a spoločenskými miestnosťami či šatňami zodpovedali najvyšším kritériám toho obdobia. Mestskí kolkári TJ Lokomotíva a Slovan patrili medzi kvalitné slovenské celky,“ dodal Rábely.



Ako pokračoval, kolkáreň zhruba 30 rokov plnila požadované kritériá pre vrcholový i masový šport, postupne však zastarala morálne i technicky a aj samotnú budovu podstatne poznačil zub času.



„V roku 2015 mesto odsúhlasilo obnovu technológie a v rámci generálnej prestavby Mestskej záhrady aj rekonštrukciu budovy a okolia. Odovzdaním zrekonštruovanej a zmodernizovanej kolkárne do užívania v roku 2016 sa začala nová éra kolkárskeho športu v meste,“ zdôraznil.



Rimavskosobotský kolkársky klub má v súčasnosti 41 členov, z toho 22 registrovaných športovcov. „V mestskej kolkárni hrajú svoje domáce zápasy aj dve družstvá Jelšavy z Revúckeho okresu, keďže doma nemajú vytvorené požadované podmienky,“ zakončil Rábely.