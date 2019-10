Rizikové bralo na Oravskom hrade budú sanovať

Oravský Podzámok 19. októbra (TASR) – Nestabilné vnútorné bralo pod Citadelou Oravského hradu čaká v najbližších týždňoch sanácia. Technické úpravy majú zaručiť bezpečnosť hradu aj turistov, z brala totiž začali odpadávať kamene. Presun potrebného materiálu a techniky na stredné nádvorie hradu zabezpečil v sobotu podvečer vrtuľník.



"V minulosti sa každoročne v apríli robilo čistenie brala od náletových kríkov, drevín a hlavne drobných skaliek. Chceme to však urobiť komplexne, aby sa Oravský hrad zachoval aj pre ďalšie generácie. Preto je sanácia vnútorného hradného brala veľmi potrebná," uviedla pre TASR riaditeľka správcovského Oravského múzea P. O. Hviezdoslava Mária Jagnešáková.



Padanie kameňov z brala podľa riaditeľky spôsobujú poveternostné podmienky v regióne, najmä silné mrazy a následné prudké oteplenia. "Z bezpečnostného hľadiska je to veľmi vážna vec, aby sme neohrozili turistov," doplnila.



Sanáciu rieši Žilinský samosprávny kraj, stáť bude vyše 132.000 eur. Za predpokladu priaznivého počasia budú práce trvať šesť až osem týždňov. "Najskôr sa hradné bralo muselo očistiť. Sú to výškové práce, ktoré museli robiť horolezci. Momentálne je bralo vyčistené a pripravené. Vzhľadom na komplikované podmienky, ktoré na Oravskom hrade máme, bola pri prevoze materiálu potrebná pomoc vrtuľníka. Prvá hradná brána je veľmi úzka a hocijaké auto sa tu nedostane," vysvetlila riaditeľka.



Počas prác bude pohyb v areáli hradu z bezpečnostných dôvodov obmedzený. Niektoré časti hradu budú pre návštevníkov neprístupné. Obmedzenia sa týkajú trasy základného okruhu - počas realizačných prác nebudú sprístupnené expozícia justície, etnografická expozícia a najvyššia časť hradu – Citadela. Kompenzáciou za spomínané priestory, ktoré sú súčasťou základného okruhu, bude prehliadka prvého nadzemného podlažia Thurzovho paláca. Oravské múzeum zároveň pristúpilo k zrušeniu nočnej prehliadky Bojíte sa tmy, ktorá sa mala uskutočniť v piatok 25. októbra.



Oravský hrad, vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "orlie hniezdo", je jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.