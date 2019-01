Ročný objem výroby mincí v Mincovni Kremnica je vyše 800 miliónov

Tento týždeň (8. 1.) predstavila Národná banka Slovenska (NBS) striebornú zberateľskú mincu v hodnote desiatich eur pri príležitosti desiateho výročia zavedenia euromeny v SR v januári 2009.

Bratislava 12. januára (TASR) - Celkový objem obehových mincí, ktoré ročne vyrába Mincovňa Kremnica, je vyše 800 miliónov. Pre TASR to uviedol riaditeľ tohto štátneho podniku Vlastimil Kalinec s tým, že výroba pamätných mincí je prestížnou záležitosťou.



Euromince netvoria hlavný výrobný program mincovne, najväčší objem mincí vyrába pre južnú Áziu a Latinskú Ameriku. „Naplnenosť výrobných kapacít počas roka kolíše, prebiehajú tendre, ale môžem povedať, že v súčasnosti pracujeme naplno," konštatoval Kalinec. Mincovňa razí euromince nielen pre potreby Slovenska, ale aj Slovinska a Estónska.



Tento týždeň (8. 1.) predstavila Národná banka Slovenska (NBS) striebornú zberateľskú mincu v hodnote desiatich eur pri príležitosti desiateho výročia zavedenia euromeny v SR v januári 2009.



Strieborné mince v kvalite PROOF v počte 7300 kusov a obyčajné mince v počte 3300 kusov vyrazila Mincovňa v Kremnici. „Tieto mince v mincovni dlho nepobudnú. Najskôr ich musíme dodať NBS, ktorá je exkluzívnym emitentom. Všetky, ktoré vyrobíme, sa ešte pred dňom emisie musia dodať do NBS. Do mincovne sa vrátia tie, ktoré od nej odkúpime na predaj," vysvetlil Kalinec.