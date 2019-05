Ródeo Muráň predstavuje na 27-om ročníku novinku

Foto: Ródeo Muráň

Ródeo Muráň 19. – 20. júl 2019



Piatok 19.7. 2019

Kentucky Jack

Žobráci

Adam Ďurica

U.K.N.D.



Sobota 20.7. 2019

Ródeo súťaže

Horehronskí chlopi

Cassovia Country Dancers.

Lenka Filipová

Polemic

Tublatanka

Heľenine oči

Muráň 24. mája (OTS) - Na najstaršom a najväčšom ródeu v Európe sa budú konať Majstrovstvá Slovenska v jazde na elektrickom býkovi! Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má dostatok odvahy! Príďte si vychutnať krásu tátošov a umenie ich jazdcov do Muráňa 19. až 20. júla. Okrem ródeo súťaží sa môžete tešiť na koncerty kapiel Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a Žobráci.Pravidlá Majstrovstiev Slovenska v jazde na elektrickom býkovi sú veľmi jednoduché a pre všetkých maximálne vyrovnané a férové.“ vysvetľuje organizátor podujatia a šéf agentúry 4 PUBLIC PROMOTIONDo súťaže sa môže zaregistrovať každý priamo na mieste akcie. Registračný stan bude viditeľne označený a umiestnený neďaleko elektrického býka, na ktorom sa bude súťažiť.“ konštatuje organizátor Peter Balogh.Ródeo Muráň je ródeo pod hlavičkou SAWRR - Slovenska Asociácia Western Ridingu a ródea a NBHA Slovakia - National Barrel Horse Asscociation.,“ dodáva Peter Balogh.Tento rok to na muránskom ródeu roztočia legendárna Tublatanka, Polemic, Heľenine oči, Adam Ďurica, U.K.N.D., Lenka Filipová a country kapely Žobráci a Kentucky Jack. Pre návštevníkov, ktorí sa rozhodnú stanovať, je pripravené stanové mestečko, a pre ostatných návštevníkov sú k dispozícii dve veľké záchytné parkoviská. Nenechajte si ujsť najlepšie a najstaršie ródeo v Európe pre všetky vekové kategórie. Program je zostavený tak, aby si všetci našli svoj obľúbený žáner. Vstupenky na Ródeo Muráň si môžete kúpiť v sieti Ticketportal . Všetky informácie nájdete na https://www.rodeomuran.sk/