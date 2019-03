Rodičia predškolákov v Novom Meste za stravu doplácať nebudú

Štát na obedy škôlkarom prispieva sumou 1,20 eura na deň a dieťa. Rozdiel medzi touto dotáciou a reálnymi nákladmi na stravnú jednotku doteraz uhrádzal rodič.

Bratislava 30. marca (TASR) - Rodičia predškolákov v bratislavskom Novom Meste nebudú doplácať za stravu, doplatok za nich uhradí mestská časť. Vyplýva to z nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) miestnej samosprávy, ktoré vstúpi do platnosti v pondelok 1. apríla.



"Nie v každej materskej škole dotácia štátu na tzv. obedy zadarmo pokrýva reálne náklady na prípravu jedla. Nechceme zaťažovať rodičov ďalšími poplatkami, preto sme sa rozhodli, že mestská časť tento doplatok preberie na seba," hovorí novomestský starosta Rudolf Kusý.



Štát na obedy škôlkarom prispieva sumou 1,20 eura na deň a dieťa. Rozdiel medzi touto dotáciou a reálnymi nákladmi na stravnú jednotku, ktorá zahŕňa okrem obedu aj desiatu a olovrant, doteraz uhrádzal rodič. Doplatok sa pohyboval do výšky 0,14 eura na dieťa a deň. Od apríla sa to zmení.



V prípade základných škôl pokryje od septembra dotácia náklady na prípravu obedov v školských zariadeniach mestskej časti. Na prvom stupni predstavuje 1,09 eura a na druhom stupni 1,16 eura. Zvyšné peniaze z dotácie by sa mali použiť na nákup kvalitnejších potravín.



VZN zároveň upravuje aj finančné pásma, na základe ktorých školy kalkulujú výšku stravného. Prináša taktiež zmenu v poplatkoch, a to, že vo všetkých novomestských školách a škôlkach zjednocuje výšku príspevku rodičov na režijné náklady jedální na päť eur mesačne. „Získané peniaze sa použijú na nevyhnutné skvalitnenie a vybavenie jedální, keďže od septembra očakávajú nárast stravníkov aj základné školy,“ poznamenáva mestská časť.



Príspevky v súvislosti s novelou zákona mení aj Petržalka. Opatrenie schválili poslanci v marci. "Čo sa týka príspevkov na obedy, v prípade materských škôl schválili poslanci zvýšenie o dve eurá mesačne, v prípade základných škôl o približne štyri eurá mesačne," informuje samospráva. Dôjde tiež k zvýšeniu príspevku za materské školy z 25 eur na 30 eur a za školské kluby detí zo 16 eur na 20 eur.



Dôvodom je doplatenie rozdielov medzi čiastočnou úhradou a reálnymi nákladmi, vyššie režijné náklady na materiálno-technické zabezpečenie či zvýšené náklady na odvoz a likvidáciu odpadov. Mestská časť chce tiež zvýšiť mzdy učiteľom, rekonštruovať základné a materské školy a zvyšovať ich kapacity.