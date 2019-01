Rodičia predškolákov za obedy doplácajú, mesto Žilina to chce zmeniť

Musíme sa držať platných nariadení, a navyše nechceme znížiť kvalitu stravovania, preto tento doplatok naše školy vyberajú, zdôraznil primátor mesta Peter Fiabáne.

Žilina 14. januára (TASR) - Dotáciu 1,20 eura na školské obedy dostávajú od začiatku januára aj deti v posledných ročníkoch materských škôl v Žiline. Podľa hovorkyne mesta Žilina Barbory Zigovej je však stravná jednotka v žilinských materských školách vyššia, preto musia rodičia za každý odobratý obed doplácať.



"Keďže stravná jednotka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 1,29 eura, rodičia predškolákov hradia od 1. januára len doplatok vo výške 0,09 eura za každý odobratý obed," informovala vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Viera Popluhárová.



Doplatok je podľa nej mesto povinné žiadať, pretože v opačnom prípade by porušilo platné VZN, v ktorom sú stanovené stravovacie pásma pre všetky kategórie detí a žiakov. "Pre deti materských škôl máme stanovenú stravnú jednotku 1,29 eura, ktorú uhrádza zákonný zástupca. Keďže štát dáva 1,20 eura, zákonný zástupca musí doplatiť 0,09 eura," vysvetlila Popluhárová s tým, že ak by si vzal doplatenie týchto rozdielov na plecia zriaďovateľ - mesto Žilina, mestskú pokladnicu by to vyšlo na jeden školský rok 14.724 eur.



"Musíme sa držať platných nariadení, a navyše nechceme znížiť kvalitu stravovania, preto tento doplatok naše školy vyberajú. Budeme však rokovať o ďalších možnostiach, ako zabezpečiť, aby tento zvyšok rodičia uhrádzať nemuseli a aby avizované obedy zadarmo platili aj pre žilinských predškolákov," zdôraznil primátor mesta Peter Fiabáne.