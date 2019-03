Rodičia si v Žiari nad Hronom za jasle od apríla priplatia

Podľa primátora Petra Antala navýšenie poplatku čiastočne dorovnáva stratu, ktorú vytvárajú jasle na každé dieťa.

Žiar nad Hronom 7. marca (TASR) - Od apríla tohto roka si žiarski rodičia za pobyt svojich ratolestí v mestských jasliach priplatia. Mestskí poslanci na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili zvýšenie poplatku zo súčasných 110 eur na 200 eur mesačne.



"V prvom rade je to reakcia na zvýšené vstupy, ktoré ovplyvňujú prevádzku zariadenia. To znamená zvýšené poplatky za energie, zvýšené mzdy pracovníkov. Posledná úprava tohto poplatku bola uskutočnená v roku 2012, takže sme museli pristúpiť aj my k jeho zreálneniu," priblížila vedúca odboru starostlivosti o obyvateľov na mestskom úrade v Žiari nad Hronom Monika Minárová.



Samospráva síce podľa nej vníma túto oblasť ako citlivú záležitosť, keďže sa to dotýka príjmov mladých rodín, no zároveň dodala, že štát pomáha rodinám príspevkom určeným na starostlivosť o dieťa do troch rokov. Ten môže byť v súčasnosti poskytnutý až do výšky 280 eur.



Skutočné náklady na jedného žiaka sú pritom ešte vyššie, ako je výška nového poplatku. Podľa Minárovej je to priemerne 335 eur na jedno dieťa.



Podľa primátora Petra Antala navýšenie poplatku čiastočne dorovnáva stratu, ktorú vytvárajú jasle na každé dieťa. Zároveň tak mesto reaguje na každoročne sa zvyšujúce náklady. "Toto je krok nevyhnutný na to, aby sme službu zachovali aj naďalej. A treba povedať, že to nie je štandardná služba v mnohých mestách," podotkol na rokovaní.



Mestské detské jasle majú kapacitu 20 miest a sú zriadené v objekte materskej školy na Sládkovičovej ulici. Ich kapacita je podľa Minárovej aktuálne dostačujúca a mesto neuvažuje nad jej rozšírením.