Podujatie Snežné psy v Tatranskej Lomnici má zabávať aj vzdelávať

Svoje schopnosti na reálnom príklade počas soboty aj nedele ukážu lavínové psy so svojimi psovodmi z Horskej záchrannej služby.

Vysoké Tatry 9. februára (TASR) – Víkendové podujatie (9. 2. - 10.2.) Snežné psy 2019 vo Vysokých Tatrách odštartovala v sobotu dopoludnia ukážka lavínových psov v akcii. Ako pre TASR povedal riaditeľ podujatia Lukáš Brodanský, cieľom dvojdňového programu je nielen zabávať, ale aj vzdelávať.



Atmosféru polárnych expedícií okrem iného umocní aj 12 stanovíšť s detskými hrami, či živá socha polárnika Roalda Amundsena. Pre návštevníkov sú pripravené rôzne súťaže, rozprávky, vystúpenia psov i lavínové hry. Chýbať nebudú ani ukážky výcviku psov. "Blížiace sa jarné prázdniny dávajú priestor na to, aby sme deťom pripravili zábavný program. Tatranská Lomnica je stredisko, kde je veľa modrých zjazdoviek pre začínajúcich lyžiarov, a to sú najmä deti. My sa im takýmto podujatím snažíme spestriť program počas lyžovačky vo Vysokých Tatrách. Druhá časť podujatia je edukačná. Máme tu niekoľko ukážok, ktoré vzdelávajú rodičov aj deti. Je tu profesionálny tím, ktorý ich poučí, ako správne vychovávať psa a aké povely mu správne dávať. Návštevníci však môžu vidieť aj psa, ktorý tancuje," priblížil.



Svoje schopnosti na reálnom príklade počas soboty aj nedele ukážu lavínové psy so svojimi psovodmi z Horskej záchrannej služby, ktoré sa budú snažiť vypátrať a následne vyslobodiť človeka zasypaného lavínou. "Čerešničkou na torte sú psie záprahy, ktorých tu máme viac ako 50 a všetky deti, ktoré prídu, sa na týchto záprahoch môžu zdarma povoziť," dodal Brodanský.



Súčasťou desiateho ročníka rodinného podujatia pri medzistanici Štart na svahu Čučoriedky západ v stredisku Tatranská Lomnica sú aj rôzne hudobné a tanečné vystúpenia.