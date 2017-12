Rok 2017 bol podľa primátora Fiľakova plodným

Budúci rok 2018 považuje podľa vlastných slov za obdobie rekonštrukcií a premien.

Fiľakovo 29. decembra (TASR) – Končiaci sa rok 2017 bol pre mesto Fiľakovo na juhu Lučeneckého okresu plodným a samospráve sa podarilo realizovať niekoľko projektov, ktoré prinesú svoje plody v budúcom roku. Pre TASR to v koncoročnom bilančnom rozhovore uviedol primátor mesta Attila Agócs.



„Azda najvýznamnejším bol projekt cezhraničnej spolupráce Interreg na zveľadenie podhradia. Z dotácie sa nám na tento účel podarilo získať 940.000 eur. Pre naše mesto je to veľký úspech a veríme, že vďaka nemu ešte zvýšime atraktivitu Fiľakovského hradu a samotného mesta pre turistov,“ konkretizoval Agócs.



V aktuálnom roku si Fiľakovo vzalo úver vo výške 1,4 milióna eur, čo bolo podľa primátora pre samosprávu veľkým krokom. „Vďaka dotáciám a úveru budeme hospodáriť s historicky najvyšším rozpočtom vo výške takmer 11 miliónov eur,“ podotkol Agócs, podľa ktorého sú tieto úspechy výsledkom mravčej práce úradníkov mesta a výbornej spolupráce s mestským zastupiteľstvom.



Budúci rok 2018 považuje podľa vlastných slov za obdobie rekonštrukcií a premien. Samospráva v ňom chce realizovať projekty, na ktoré sa im v aktuálnom roku podarilo získať podporu. Okrem spomínanej prestavby podhradia to má byť rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu, výstavba mestskej tržnice, rekonštrukcia telocvične a časti budov v areáli futbalového štadióna. Mesto chce rekonštruovať i budovy materskej školy na Štúrovej ulici a vybudovať denný stacionár pre seniorov.



„Bude to pre nás náročný rok, možno doposiaľ najnáročnejší. Verím však, že naša snaha prinesie svoje ovocie a toto volebné obdobie ukončíme s pocitom dobre odvedenej práce,“ uzavrel primátor.