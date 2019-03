Najväčší podiel turistov v regióne tvoria slovenskí turisti, po nich nasledujú turisti z Čiech a Poľska.

Vysoké Tatry 12. marca (TASR) – Rok 2018 prial cestovnému ruchu vo Vysokých Tatrách. Štatistický úrad SR totiž nedávno zverejnil oficiálne štatistiky za minulý rok a tento región zostáva najobsadzovanejším a najnavštevovanejším na Slovensku. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Veronika Littvová s tým, že najvyšší podiel návštevníkov stále zaznamenávajú Slováci.



„Rok 2018 bol v našom regióne úspešnejší ako ten predošlý, a to vo všetkých sledovaných údajoch. Počet ubytovaných návštevníkov vlani po prvý raz prekonal hranicu pol milióna, dosiahli sme takmer 512.000 ubytovaných hostí, čo je nárast na úrovni asi 2,5 percenta,“ konkretizovala Littvová. Dodala, že proporcionálne vzrástol aj počet prenocovaní, a to o 2,63 percenta a dosiahol hodnotu takmer 1,5 milióna. Významný je podľa riaditeľky aj nárast tržieb za ubytovanie, ktorý vzrástol o 14,40 percenta, čo svedčí o lepšej efektívnosti poskytovaných služieb v tomto segmente.



„Uvedené čísla preukazujú, že záujem o návštevu regiónu je a dokonca dlhodobo kontinuálne narastá. Vo Vysokých Tatrách si domáci a zahraničný turista nájde to svoje, je možné si tu vychutnať zábavu a kultúrne podujatia, obdivovať krásu prírody, prekonávať svoje ľudské limity vysokohorskými aktivitami, ale aj relaxovať,“ konštatovala Littvová.



Čo sa týka jednotlivých samospráv, percentuálne najvyššie nárasty vykazuje obec Štrba s nárastom počtu ubytovaných návštevníkov o 5,71 percenta, počtu prenocovaní o viac ako 8,6 percenta a výrazným nárastom tržieb za ubytovanie o takmer 13,3 percenta. „Na druhom mieste je mesto Vysoké Tatry s nárastom počtu ubytovaných návštevníkov na úrovni 3,63 percenta, počtu prenocovaní o 2,71 percenta a najvyšším nárastom tržieb za ubytovanie o viac ako 17 percent,“ doplnila Littvová s tým, že spomedzi členských samospráv iba mesto Poprad vykazuje už druhý rok po sebe medziročný pokles vo všetkých troch ukazovateľoch.



Najväčší podiel turistov v regióne tvoria slovenskí turisti, po nich nasledujú turisti z Čiech a Poľska. Záujem je aj z radov maďarských a nemeckých turistov. Región zaznamenal pokles ruských turistov, ktorých však nahradili Ukrajinci. Návštevníci podľa riaditeľky OOCR využívali kapacity rôznych typov ubytovacích zariadení, čo len potvrdzuje rôznorodosť klientely, ktorá Vysoké Tatry navštevuje. „Veľmi nás teší, že spolupráca samospráv a podnikateľov, kvalitné služby a podpora rezortu dopravy výstavby, sa odzrkadľuje v narastajúcich číslach, a teda náročná práca všetkých v regióne má zmysel. Úzka spolupráca s OOCR Liptov na viacerých projektoch zvyšuje povedomie o Tatrách v zahraničí a z narastajúcich čísel sa tešia nielen naše dva regióny a kraje, ale aj Slovensko ako také,“ konštatovala na záver Littvová.