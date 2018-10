Spisovateľka Ogino na besede v Rožňave priblíži život v Japonsku

Podujatie je súčasťou projektu Tajomstvá v literatúre II, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rožňava 8. októbra (TASR) – Životu v Japonsku a japonskej kultúre bude venovaná beseda so slovenskou spisovateľkou Denisou Ogino, ktorá sa uskutoční v utorok 9. októbra o 17.00 h v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského (GKPD) v Rožňave. Ako informujú jej pracovníci, podujatie je súčasťou projektu Tajomstvá v literatúre II, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



„Ako mladá, sotva dvadsaťtriročná, som sa zamilovala nielen do Japonska, ale aj do Japonca. Po desiatich rokoch, strávených v tejto exotickej krajine, som sa ale vrátila na Slovensko,“ uviedla na margo svojich skúseností s Japonskom Ogino, ktorá je autorkou i spoluautorkou troch kníh o tejto krajine a o japonskej kuchyni.