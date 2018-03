Rožňavská nemocnica má modernejšie RTG pracovisko

Vďaka modernému röntgenu vyšetria v nemocnici viac pacientov denne, keďže na röntgen by sa malo čakať kratšie.

Rožňava 27. marca (TASR) - Rožňavská nemocnica má nové röntgenové pracovisko. Pacientom sľubuje rýchlejšiu diagnostiku s nižšou radiačnou záťažou, starý röntgen totiž nahradili moderným.



Röntgenové pracovisko navštevujú tí mladší zväčša so zraneniami horných a dolných končatín, starších trápia zranenia chrbtice. Vďaka modernému röntgenu vyšetria v nemocnici viac pacientov denne, keďže na röntgen by sa malo čakať kratšie.



"Zatiaľ čo dosiaľ trvalo jedno kompletné vyšetrenie v priemere sedem až osem minút, vďaka novému röntgenovému prístroju by sa mal tento čas skrátiť na tri až štyri minúty," povedal primár rádiodiagnostického oddelenia nemocnice Ľudovít Chalányi z Nemocnice Svet zdravia Rožňava. Nový prístroj by mal podľa neho mať dávku žiarenia nižšiu o polovicu.



Nemocnica dala na modernizáciu pracoviska spolu s kúpou moderného prístroja desiatky tisíc eur. V budúcnosti plánuje vymeniť aj druhý RTG prístroj za plne digitalizovaný. Ambasádormi nového röntgenového pracoviska sa stali futbalisti z MFK Rožňava.