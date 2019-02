Rozpočet Karlovej Vsi na rok 2019 prevyšuje 14,5 milióna eur

Najväčší objem, viac ako polovica výdavkov je alokovaná pre oblasť školstva a vzdelávania, na zabezpečenie chodu škôl a škôlok pôjde 7.707.895 eur.

Bratislava 19. februára (TASR) – Bratislavská Karlova Ves bude v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 14.559.571 eur v príjmovej i výdavkovej časti. Najväčšími investíciami v tomto roku majú byť dokončenie rekonštrukcie plaveckého bazénu v školskom areáli na Majerníkovej ulici, výmena povrchu futbalového ihriska na Molecovej ulici i výstavba nových chodníkov a parkovacích miest. Rozpočet na utorkovom rokovaní schválili poslanci mestskej časti.



Najväčší objem, viac ako polovica výdavkov je alokovaná pre oblasť školstva a vzdelávania, na zabezpečenie chodu škôl a škôlok pôjde 7.707.895 eur. V rámci kapitálových výdavkov v tomto programe sa ráta s dokončením rekonštrukcie bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka, na tieto účely sa ráta so sumou 450.700 eur.



Na verejnoprospešné služby obce týkajúce sa kvality životného prostredia, zahrňujúce celoročnú údržbu komunikácií a verejných priestorov v správe mestskej časti, taktiež údržbu zelene, starostlivosť o detské ihriská, ale i zber odpadu je v dvoch na to určených rozpočtových kapitolách vyčlenených 1.118.600 eur. V rámci kapitálových výdavkov sa ráta i so sumou 33.000 eur na nové prvky pre detské ihriská i vypracovanie projektovej dokumentácie pre ihrisko na Levárskej ulici.



Na opravy komunikácií má ísť 80.000 eur, do správy a údržby verejných priestranstiev (vrátane údržby chodníkov, čistenia vpustí, opráv lavičiek alebo oporných múrov) 114.000 eur. Ráta sa tiež s 50.000 eurami na vybudovanie nových chodníkov, 40.000 eur je vyčlenených na výstavbu nových parkovacích miest.



Zabezpečenie sociálnych služieb mestskej časti pokryje rozpočtovaná suma 200.920 eur, na podporu športu a mládeže bude 253.000 eur, z toho 150.000 eur súvisí s plánom vymeniť povrch ihriska na Molecovej ulici. Aktivity zahrnuté v programe kultúra a médiá bude mať disponibilné zdroje vo výške 195.700 eur.