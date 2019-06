RTVS vysiela z Festivalu rozhlasovej hry naživo

Počúvanie súťažných titulov sa koná v DJP a aj Knižnici Juraja Fándlyho (KJF).

Trnava 11. júna (TASR) – Druhým dňom pokračuje v Trnave Festival rozhlasovej hry. Na programe má počúvanie ďalších z celkovo 20 súťažných hier v kategóriách do a nad 30 minút, ktoré počas uplynulých dvoch rokov vyrobil Slovenský rozhlas. V rámci sprievodných podujatí utorok odštartovalo živé vysielanie relácie Dobré ráno, Slovensko s Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom a hudobným hosťom Robom Opatovským pred Divadlom Jána Palárika (DJP) a za účasti početnej verejnosti.



Počúvanie súťažných titulov sa koná v DJP a aj Knižnici Juraja Fándlyho (KJF). V koncertnej sále Západoslovenského múzea, ako informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková, pripravili odborný seminár o aktuálnom stave rozhlasovej hry.



Živé vysielania budú od 14.00 h pokračovať Ladením Rádia Devín s Andreou Makýšovou Volárovou a od 16.00 h Ars Literou s Danielou Kapitáňovou a Gabrielou Magovou na tému Trnava, obe z foyeru DJP a s hudobnými hosťami Ági Kazai a Štefanom Uhriňákom. V KJF sa o 17.00 môžu stretnúť záujemcovia so spisovateľom Pavlom Rankovom na besede. Od 19.00 h bude Rádio Devín na cestách so Zuzanou Belkovou naživo zo Synagógy – Centra súčasného umenia vysielať komponovaný večer slova a hudby s hudobným hosťom Jozefom Luptákom a Borisom Lenkom. Záver bude patriť vystúpeniu Kamila Mikulčíka a Pacora Triu v synagóge od 20.30 h.