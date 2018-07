Rumanček vyšľachtený vedcami z Prešova chcú pestovať i v Jordánsku

Ide o odrodu, ktorej nie je v súčasnosti vo svete podobná žiadna iná.

Prešov 18. júla (TASR) – Novú odrodu rumančeka kamilkového (Matricaria recutita L.) s názvom Lianka, ktorý sa podarilo vyšľachtiť vedcom z Prešovskej univerzity (PU) v Prešove chcú pestovať i v Jordánsku. Proces šľachtenia, ktorý sa realizoval na pôde nezávislého Centrálneho výskumného ústavu testovania odrôd v poľskom Slupia Wielka trval tri roky. Jeho výsledkom je udelenie právnej ochrany na danú odrodu zo strany Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) sídliaceho vo Francúzsku.



"Náš cieľ bol, aby sme vyšľachtili taký rumanček, ktorý má vysoký obsah najúčinnejších látok – bisabololu a chamazulénu. Vieme, že rumanček kamilkový je široko využiteľná liečivá rastlina. Používa sa prakticky od kožných ochorení, cez imunologický systém, tráviacu sústavu atď. Práve tieto dve sekundárne metabolity nám ukázali, že majú najväčšiu účinnosť. Podarilo sa nám vyšľachtiť odrodu, ktorá sa nazýva Lianka, tá ma obsah bisabololu od tých 52 do 57 percent a chamazulénu do tých 20 percent. S tým, že obsah silice je okolo 0,75 až 0,85 percent v kvetných úboroch a úroda, keď máme dva, tri zbery, až 500 kilogramov suchých kvetných úborov na hektár," vysvetlil Ivan Šalamon z Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove.



Okrem šľachtenia sa im novú odrodu podarilo prihlásiť do odrodových skúšok na úrovni Európskej únie. Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) sídliaceho vo Francúzsku im ju uznal a 22. mája 2018 dostali osvedčenie na ďalších 25 rokov. "Znamená to, že PU v Prešove je vlastníkom odrody, ktorú môže predávať prakticky po celej Európe a vo svete s tým, že keď bude mať nakontrahovaných partnerov, tak tí partneri budú PU potom odvádzať licenčné poplatky," doplnil Šalamon.



Klasický rumanček, ktorý je podľa jeho slov asi najviac vykupovaný, má len dve až tri percentá bisabololu. "Čo sa týka rozpadovosti a samotnej úrody, takisto tam bude nižšia úroda. Keď sme mali predchádzajúcu odrodu bohemia, ktorá vychádzala z divorastúceho rumančeka, tak tá mala okolo 300 až 350 kilogramov z hektára," povedal Šalamon, podľa ktorého ide o odrodu, ktorej nie je v súčasnosti vo svete podobná žiadna iná. "Môže sa využívať v farmaceutických a kozmetických prípravkoch, ktoré vyžadujú vysoký obsah práve bisabololu," zdôraznil Šalamon.



Na procese šľachtenia sa podieľal i Amer Tarawneh z Katedry chémie a chemickej technológie Tafilskej technickej univerzity v jordánskom Tafile. Práve tam by chceli začať pestovať novú odrodu rumančeka. "Pestujeme liečivé rastliny aj rumanček, avšak nie špeciálnu odrodu, ktorá by mala parametre, ktoré sú prezentované v prípade Lianky. Chceme spolupracovať pri zavádzaní tejto odrody v našej krajine. Niektoré liečivé rastliny sa nám darí pestovať. Pri Lianke sa začne s malými plochami a neskôr budeme riešiť aj zavlažovanie," skonštatoval Tarawneh.



Celkovým prínosom novej odrody Lianka je podľa Šalamona jej prínos pre prax v podobe úplne zaslúženej pozornosti pestovateľov a spracovateľov rumančeka kamilkového na celom svete, ako napríklad v Chile, USA, Iráne, Egypte, Nepále, Indii, Albánsku, Juhoafrickej republike, Austrálii a krajinách EÚ.



"Aktuálnym príkladom môže byť aktívna pomoc pri zavedení veľkoplošného pestovania rumančeka v minulom roku do Holandska (Westerdijk Biotechnology, Garsthuizen)," dodal Šalamon.