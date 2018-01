Rusovce chcú napojiť cyklotrasu na medzinárodnú cestu Eurovelo 6

Viaceré aktivity, ktoré začali pripravovať v minulom roku, by sa vrátane cyklotrasy mali zrealizovať v tomto roku.

Bratislava 23. januára (TASR) – V bratislavskej mestskej časti Rusovce vlani dobudovali kanalizáciu. V tomto roku chcú zrealizovať pripojenie cyklotrasy na medzinárodnú cestu Eurovelo 6. Pre TASR to potvrdil starosta Dušan Antoš.



„Okrem dokončenia kanalizácie v celej obci sme spracovali Územný plán Rusovce - Sever a odovzdali sme ho na odsúhlasenie na Okresný úrad v Bratislave. Zatiaľ sme nedostali odpoveď a pripravili sme aj projektové dokumentácie na cyklotrasu od otočiska autobusov na Balkánskej ulici až po napojenie na cyklotrasu Eurovelo 6 cez Gaštanovú alej," uviedol Antoš s tým, že viaceré aktivity, ktoré začali pripravovať v minulom roku, by sa vrátane cyklotrasy mali zrealizovať v tomto roku. „Podali sme projekt. Keď nebudeme úspešní, tak sa cyklotrasa robiť nebude, ale prepokladám, že v rámci IROP tie peniaze dostaneme. Je to okolo 750.000 eur, dosť náročný projekt na stavbu a najmä na financie, tak dúfam, že budeme úspešní," doplnil Antoš.