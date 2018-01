Rusovce viac ako pol roka čakajú na súhlas na novú výstavbu

Stanovisko OÚ je nevyhnutný doklad potrebný na schválenie ÚP zóny Rusovce - Sever, ktorý stanovuje presné pravidlá výstavby nových bytov a domov v katastri obce.

Bratislava 31. januára (TASR) – Mestská časť (MsČ) Bratislava - Rusovce čaká viac ako pol roka na vyjadrenie úradníkov z odboru výstavy a bytovej politiky Okresného úradu (OÚ) v Bratislave k návrhu Územného plánu (ÚP) zóny Rusovce - Sever, ktorý vypracovali zástupcovia samosprávy, pričom do dokumentu zakomponovali pripomienky obyvateľov. TASR to potvrdil starosta Dušan Antoš.



"Návrh, v ktorom sme dospeli spolu s obyvateľmi - majiteľmi pozemkov - ku kompromisu, je pripravený na schválenie miestnym zastupiteľstvom. Žiaľ, čakáme už viac ako pol roka na vyjadrenie odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Bratislave k veľmi dôležitému dokumentu, na ktorom sme pracovali takmer šesť rokov," povedal Antoš. Stanovisko OÚ je nevyhnutný doklad potrebný na schválenie ÚP zóny Rusovce - Sever, ktorý stanovuje presné pravidlá výstavby nových bytov a domov v katastri obce.



Podľa informácií z Tlačového odboru Ministerstva vnútra SR žiadosť o preskúmanie návrhu ÚP zóny Rusovce - Sever posúdil odbor výstavby a bytovej politiky OÚ v Bratislave v zmysle ustanovenia § 25 stavebného zákona. "Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný orgán územného plánovania súhlasil s predložením návrhu na schválenie miestnym zastupiteľstvom," uvádza sa v odpovedi tlačového odboru.



"My sme však dodnes odpoveď od okresného úradu nedostali. Kým nepríde oficiálne stanovisko, nemá zmysel hlasovanie miestneho zastupiteľstva o konečnom návrhu ÚP zóny Rusovce - Sever," reagoval na informáciu starosta Rusoviec, podľa ktorého hrozí, že ak proces schválenia Územného plánu zóny Rusovce – Sever neukončia čo najskôr, môže to viesť k nežiaducej živelnej výstavbe.



Územný plán zóny Rusovce - Sever je téma, ktorú kompetentní riešia už niekoľko rokov. Svojou polohou toto územie predstavuje vstup do Rusoviec v smere od centra hlavného mesta. V súčasnosti platný celomestský územný plán umožňuje bez ďalšej regulácie výstavbu objektov, ktoré by mohli výrazne narušiť vidiecky charakter obce. Preto sa MsČ Bratislava - Rusovce podujala obstarať územný plán zóny, ktorý by podrobnejšie a prísnejšie reguloval výstavbu na tomto území.