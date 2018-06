RÚVZ: Jazero Kuchajda má nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie

V rámci prírodných kúpalísk v Bratislavskom kraji je podľa hygienikov kvalita vody vyhovujúca v Bratislave na Zlatých pieskoch, Vajnorskom jazere, Čunove, Rusovciach a Veľkom Draždiaku.

Bratislava 21. júna (TASR) – Prírodné kúpalisko Kuchajda v Bratislave má nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Preukázali to vzorky odobraté 12. júna. Prevádzkovateľ kúpaliska pritom požiadal o uvedenie priestorov do prevádzky, konanie však ešte nebolo právoplatne ukončené. TASR o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



V rámci prírodných kúpalísk v Bratislavskom kraji je podľa hygienikov kvalita vody vyhovujúca v Bratislave na Zlatých pieskoch, Vajnorskom jazere, Čunove, Rusovciach a Veľkom Draždiaku. Vyhovujúcu aj prírodné kúpaliská v Malých Levároch, Plaveckom Štvrtku, Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Slnečné jazerá v Senci.



Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené na začiatok prevádzky kúpacej sezóny. "RÚVZ Bratislava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk, stav bazénov, čistotu areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie," uviedol úrad.



Vyhovujúca kvalita vody na umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji je v Bratislave na kúpaliskách Delfín, Krasňany, Tehelné pole, Kúpalisku Lamač, Rosnička. V Malackách je to letné kúpalisko Malacky a Biokúpalisko Borovica. Kvalita vody vyhovuje aj na letnom kúpalisku Modra a v Aquathermal Senec.