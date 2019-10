V Košiciach nariadili celoplošnú deratizáciu

Košice 21. októbra (TASR) - Celoplošnú deratizáciu na reguláciu živočíšnych škodcov na území Košíc nariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) od pondelka. Termín určil do 30. novembra. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Nariadenie sa týka všetkých mestských častí.



„Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území,“ uvádza RÚVZ s tým, že zároveň má zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.



Magistrát na svojej webovej stránke pripomína, že mesto Košice bude zabezpečovať na svojom území deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.



Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú vykonať deratizáciu v ich alebo nimi užívaných či spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.



Deratizáciu majú zabezpečiť aj fyzické osoby, a to v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Zrealizovať ju môžu prostredníctvom oprávnených subjektov alebo svojpomocne. Pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý bol na deratizáciu použitý, je podľa hygienikov potrebné uchovať po dobu troch mesiacov pre účely prípadnej kontroly.