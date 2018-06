V Bratislavskom kraji povolil hygienik sezónu zatiaľ ôsmim kúpaliskám

Prevádzkovanie ďalších štyroch letných kúpalísk sa v súčasnosti rieši.

Bratislava 8. júna (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava povolil v rámci Bratislavského kraja prevádzku dvom prírodným a šiestim umelým letným kúpaliskám. K 6. júnu vydal regionálny hygienik oficiálny súhlas pre Zlaté piesky v Bratislave, Slnečné jazerá v Senci, kúpaliská Delfín, Tehelné pole, Lamač a Rosničku v Bratislave a kúpaliská Modra a Malacky.



"Súhlasné rozhodnutia k prevádzke kúpalísk boli vydané po preukázaní splnenia všetkých hygienických požiadaviek vrátane laboratórnych výsledkov vstupnej kvality vody na kúpanie stanovených vyhláškou ministerstva zdravotníctva. Po hygienickej stránke sú vyhovujúce a pripravené k začatiu prevádzky kúpacej sezóny 2018," informovala hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová.



Prevádzkovanie ďalších štyroch letných kúpalísk - Pezinok – Sever, Krasňany a Zbojnička Rača v Bratislave a biokúpaliska Borovica na Kamennom Mlyne, ako aj bratislavského prírodného kúpaliska Kuchajda v Novom Meste, sa v súčasnosti rieši. Kúpaliská už podali žiadosti a hygienici odobrali na preskúmanie vodné vzorky, momentálne sa čaká na výsledky a oficiálne povolenie.



Na to čaká aj kúpalisko Matadorka v Petržalke, ktoré však v sobotu (9.6.) i napriek tomu otvára svoje brány v prípade priaznivého počasia. Kúpaliská Iuventa a Fajn Klub v Bratislave zatiaľ podľa úradu nepožiadali o udelenie povolenia.



Kvalita vody na prírodných kúpaliskách, ktoré sú zaradené do monitorovania, resp. sú s organizovanou rekreáciou, sa bude podľa Nosálovej kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch, ako aj podľa situácie. V prípade lokalít s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať orientačné kontroly kvality vody na kúpenie dva- až trikrát za sezónu alebo podľa situácie. Kontrola bazénovej vody sa preveruje raz do mesiaca, prípadne podľa situácie.



Aktuálne výsledky rozborov budú zverejňované každý štvrtok na webovej stránke www.ruvzba.sk a na sociálnej sieti.