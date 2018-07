Ružinov chce kúpiť a zrekonštruovať starú radnicu v Prievoze

Mestská časť plánuje v budove, ktorá v súčasnosti chátra, zriadiť kultúrny stánok, sobášnu sieň, reprezentačné i výstavne priestory.

Bratislava 18. júla (TASR) – Bratislavská mestská časť Ružinov plánuje kúpiť a zrekonštruovať budovu starej radnice v miestnej časti Prievoz. Ružinovskí poslanci už na kúpu radnice uvoľnili v rozpočte 400.000 eur. Miestne zastupiteľstvo však bude musieť ešte v septembri schváliť kúpno-predajnú zmluvu. Súčasný vlastník nehnuteľnosti s postupom ružinovskej samosprávy súhlasí. V stredu o tom informoval starosta Ružinova Dušan Pekár.



Mestská časť plánuje v budove, ktorá v súčasnosti chátra, zriadiť kultúrny stánok, sobášnu sieň, reprezentačné i výstavne priestory. "My sme sa s vlastníkom nehnuteľnosti dohodli, že nám umožní vstup ešte pred tým, ako prebehne v septembri zastupiteľstvo, aby sme mohli predbežne odhadnúť náklady na rekonštrukciu, lebo do tej nehnuteľnosti z jednej strany zateká," priblížil starosta. Stará radnica je podľa Pekára architektonický unikát a jej reliéfy sú národnou kultúrnou pamiatkou.



Verí, že po náležitej renovácii bude radnica slúžiť dlhé roky, aj preto chce, aby bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. "Nerád by som bol, aby boli znehodnotené pamiatky ako oblúkové zárubne, dvere či hodinový stroj. Pred rekonštrukciou chceme preto zrealizovať prieskum, aby odborníci prišli a povedali, čo má kultúrnu a historickú hodnotu," podotkol Pekár. Starú radnicu plánuje mestská časť obnoviť tak, ako vyzerala v minulosti, keď bola postavená.



Ružinov momentálne investuje aj do údržby spoločenských domov. V Dome kultúry Ružinov vyčlenila samospráva peniaze na nové sociálne zariadenia, novú vzduchotechniku či výmenu svietidiel. V Spoločenskom dome Nivy sa bude rekonštruovať strecha a realizovať aj nová vzduchotechnika. V Spoločenskom dome Trávniky budú rekonštruovať schodisko a terasu.