Ružinov pripravuje nové pravidlá na prijímanie detí do škôlok

Navrhované kritériá môžu pripomienkovať aj samotní obyvatelia, majú na to ešte niekoľko dní.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Prijímanie detí do materských škôl v bratislavskom Ružinove by malo mať nové transparentné a zrozumiteľné pravidlá. Zabezpečiť to má pripravované všeobecne záväzné nariadenie, o ktorom by mali miestni poslanci rokovať v apríli. Navrhované kritériá môžu pripomienkovať aj samotní obyvatelia, majú na to ešte niekoľko dní.



"Kapacita našich ružinovských škôlok je o niekoľko stoviek detí nižšia, než sa ich hlási. Robíme na rozšírení. Dôležité je zariadiť, aby výber detí, ktoré sa do škôlky dostanú, bol čo najjasnejší a najférovejší. Chcem viac ako transparentnosť, chcem zrozumiteľnosť," píše na sociálnej sieti ružinovský starosta Martin Chren.



Nielen samospráva totiž považuje súčasný systém prijímania detí do škôlok za značne nezrozumiteľný. "Vniesť doň svetlo" by tak mali nové pravidlá, aby rodičia detí presne vedeli, na základe čoho sa rozhoduje o prijímaní dieťaťa. Nový systém zohľadňuje viacero faktorov, ktoré majú pomôcť zamestnaným rodičom, ale aj tým, ktorí sú v komplikovanejšej životnej situácii. Návrh obsahuje odporúčaný bodovací systém, na základe ktorého sa ohodnotia všetky prihlášky a zostaví sa poradie. "Ako pri prijímačkách na školu, ale nebudeme deti skúšať," poznamenal Chren.



Cieľom mestskej časti je, aby každý rodič dieťaťa nad tri roky mal isté miesto v škôlke. "Teraz, a zrejme ani na budúci rok, to ešte sľúbiť neviem, ale pracujeme na tom. Dovtedy aspoň nechcem viac počúvať príbehy o uprednostňovaní jedných rodičov pred inými," zdôraznil šéf ružinovskej samosprávy.



Navrhované pravidlá môžu pripomienkovať Ružinovčania ešte do pondelka (22. 4.). Svoje návrhy môžu podať písomne na adresu odboru školstva, kultúry a športu ružinovského miestneho úradu na Mierovej ulici, elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy viera.kovacova@ruzinov.sk alebo osobne na príslušnom odbore miestneho úradu.



"Ak sa podarí tieto pravidlá prijať na aprílovom zastupiteľstve, budeme podľa nich postupovať už tento rok," dodal Chren.