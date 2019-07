Ružinov sa chystá zmeniť VZN o otváracích hodinách pre podniky

Samospráva zároveň plánuje pokračovať na problémových miestach v pravidelných a dlhodobých meraniach podobne, ako to urobila pred pár dňami v jednom z problematických podnikov na Bazovej ulici.

Bratislava 14. júla (TASR) – Bratislavský Ružinov chce stanoviť jasné a korektné pravidlá pre podniky na svojom území. Reaguje tým na opakujúce sa sťažnosti obyvateľov v súvislosti s niektorými prevádzkami. Mestská časť sa preto chystá zmeniť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o otváracích hodinách. Návrh na zmenu VZN má pripraviť pracovná skupina, ktorá začne na miestnom úrade fungovať tento mesiac.



"Platné ružinovské VZN má medzery, pretože nerieši niektoré typy podnikov. Samozrejme, nebudeme robiť zmenu len pre niektorý konkrétny podnik, nejakú konkrétnu situáciu," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.



Poznamenala, že väčšina podnikov pravidlá dodržiava. "To je dôležité zdôrazniť. Ale v každej mestskej časti, v každom meste sú aj také, ktoré sa nesprávajú k okoliu veľmi korektne. Preto je dôležité nastaviť pravidlá, aby sa aj ľuďom v tomto prostredí dobre žilo," povedala Tóthová.



Samospráva zároveň plánuje pokračovať na problémových miestach v pravidelných a dlhodobých meraniach podobne, ako to urobila pred pár dňami v jednom z problematických podnikov na Bazovej ulici. Starosta Ružinova Martin Chren síce priznáva, že to nie je lacná záležitosť, ale "kým samotní prevádzkovatelia nedostanú rozum, je to asi jediné riešenie". Skonštatoval to na sociálnej sieti, pričom by podľa neho stačilo dodržiavať pár elementárnych pravidiel slušnosti. Mestská časť by tým zároveň ušetrila financie, ktoré by namiesto investovania do merania hluku mohla použiť napríklad na nové stromy.



"Občania môžu pripomienkovať každé VZN, ktoré ide do zastupiteľstva. A bude to tak aj v tomto prípade," doplnila Tóthová.