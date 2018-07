Obyvatelia protestujú proti dostavbe budovy na Tomášikovej v Ružinove

Obávajú sa zníženia hodnoty svojich nehnuteľností, výrubu stromov a zelene, ale tiež prachu a hluku. Nepozdáva sa im ani estetický vzhľad.

Bratislava 21. júla (TASR) – Miestni obyvatelia Tomášikovej a Papraďovej ulice v bratislavskom Ružinove protestujú proti dostavbe existujúcej administratívnej budovy. Žiadajú pozastavenie stavebného povolenia. "Žiadame o okamžité pozastavenie a rešpektovanie obyvateľov, ako aj tých, ktorí tam majú svoje garáže. Nakoľko je dovolenkové obdobie, snažíme sa získať podpisovú akciu proti stavbe a hlavne proti arogancii," uvádzajú obyvatelia.



Poukazujú pritom na viaceré negatívne dosahy výstavby, napríklad zhoršenie už i tak zlej dopravnej situácie, zatemnenie, respektíve zamedzenie dostatku svetla pre niektoré byty či porušenie statiky domov a garáží. Poukazujú totiž na to, že už v súčasnosti praskajú steny v bytoch "sadaním" stavby a urýchlenou výstavbou budovy, ktorej sa dostavba týka. Obyvatelia sa tiež obávajú zníženia hodnoty svojich nehnuteľností, výrubu stromov a zelene, ale tiež prachu a hluku. Nepozdáva sa im ani estetický vzhľad.



"Máme záujem o prostredie nenarúšané škaredými architektonickými stavbami, prístavbami, dostavbami, arogantnými developermi, ktorí neberú ohľad na ľudí, ktorí si zakúpili drahé byty a chcú žiť v pokoji," konštatujú občania, ktorí kriticky vnímajú aj fakt, že už súčasná budova medzi garážami bola postavená načierno, avšak stavebníkovi sa ju podarilo zlegalizovať.



Hovorkyňa Ružinova Jana Pôbišová však hovorí, že stavebný úrad postupoval zásadne podľa zákona. "Keďže stavebník splnil zákonom stanovené podmienky pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, muselo mu byť stavebné povolenie vydané. Starosta je povinný konať v súlade so zákonmi, preto dostavbu povolil," skonštatovala Pôbišová.



Zdôraznila, že povolená nie je nadstavba, ale len prístavba pôvodnej administratívnej budovy, a to výhradne do jej výšky. "Účastníci konania sa môžu odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia stavebného povolenia," doplnila Pôbišová. Na margo negatívnych dosahov, ktoré uvádzajú obyvatelia v súvislosti s výstavbou, podotkla, že boli posudzované už v územnom konaní a následne aj v stavebnom konaní.



Hovorkyňa taktiež potvrdila, že pôvodná administratívna budova sa začala stavať v roku 2006. Vyplýva to z archivovanej dokumentácie. Stavebný úrad začal preto vtedy konanie o dodatočnom povolení, respektíve o odstránení stavby. "Dokumenty z tohto obdobia ukazujú, že v tomto konaní v roku 2008 vtedajší stavebný úrad dodatočne stavbu povolil a kolaudačným rozhodnutím z 9. augusta 2010 povolil jej užívanie," dodala Pôbišová.