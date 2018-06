Ružinov v rámci grantov podporí 41 projektov za takmer 140.000 eur

Medzi podporené sa dostali aj projekty v rámci ochrany a tvorby životného prostredia, vzdelávania, športu či rozvoja komunitného života.

Bratislava 23. júna (TASR) – Bratislavský Ružinov podporí v rámci tohtoročnej grantovej výzvy 41 projektov v celkovej sume takmer 140.000 eur. Špecifickými prioritami sú sociálna oblasť s hlavnou témou podpory a skvalitnenia sociálnych služieb a oblasť kultúrno-spoločenských aktivít. Medzi podporené sa však dostali aj projekty v rámci ochrany a tvorby životného prostredia, vzdelávania, športu či rozvoja komunitného života.



"Do uzávierky prišlo celkovo 74 žiadostí. Tie najskôr po formálnej stránke, teda či majú splnené všetky náležitosti a podané všetky prílohy, pozrie zástupca miestneho úradu, ktorý je na to vyčlenený. Do ďalšieho kola posunul 54 žiadostí, 20 nesplnilo náležitosti formálneho charakteru," uviedla pre TASR poslankyňa a členka grantovej komisie Petra Palenčárová.



Práve grantová komisia posudzovala v druhom kole zvyšné žiadosti, tentoraz po obsahovej stránke. "Posudzovala napríklad to, o čom je grant, aký má cieľ, či je rozpočet v poriadku, resp. ako je navrhnutý," priblížila Palenčárová. Na schválenie miestneho zastupiteľstva nakoniec odporučila 41 žiadostí.



Poslankyňa zároveň priznáva, že tento rok bolo pre grantovú komisiu posudzovanie projektov o čosi náročnejšie, pričom musela intenzívnejšie zasadať. Dôvodom bol fakt, že poslanci tohtoročný rozpočet mestskej časti schválili až vo februári tohto roka.



Problém tak nastal v podávaní žiadostí, keďže záujemcovia na to mali kratší čas. Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená 13. februára a termín na ich podanie bol 3. apríla. "Podávanie projektov je časovo náročný proces. Nie je to len podaní žiadostí, ale aj oslovenie viacerých potrebných inštitúcií," podotkla Palenčárová, ktorá práve aj v časovej tiesni vidí dôvod menšieho počtu podaných žiadostí o grant.



Takúto finančnú podporu na projekty aktívnych obyvateľov vnímajú poslanci pozitívne, nájdu sa však medzi nimi aj takí, ktorí vidia čas na určité zmeny. Napríklad podľa poslankyne Tatiany Tomáškovej je vecou debaty množstvo prerozdeľovaných peňazí, ale taktiež množstvo podporovaných oblastí.



"Bola som pri vzniku grantového systému v minulom období a na tú dobu bol pomerne unikátny, lebo dával veľké peniaze na granty. On sa ale vyvíja. Podľa mňa sme v situácii, že je na politickú debatu, jednak poslancov, ale aj úradu, aby pripravili nejaké zásadné úpravy. Pretože tých peňazí je z roka na rok viacej a Ružinov sa borí aj s inými veľkými problémami," skonštatovala pre TASR Tomášková.



Do grantovej výzvy ide totiž vždy isté percento z daňových príjmov, čo je z roka na rok viac. Preto by stálo za uváženie, či neprehodnotiť systém prideľovania grantov, prípadne či by sa do tohto systému nedali dať aj priame dotácie. Na debatu podľa nej tiež je, či by nemala byť grantová výzva zameraná vždy len na jednu špecifickú oblasť, mimo iného by sa tak došlé žiadosti ľahšie posudzovali.