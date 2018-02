Ružinovskí poslanci budú rozhodovať aj o znížení príjmov pre Cultus

Mestskí poslanci budú schvaľovať rozpočet samosprávy na tento rok, keďže mestská časť je momentálne v rozpočtovom provizóriu.

Bratislava 12. februára (TASR) - O tom, či sa v bratislavskom Ružinove zníži rozpočet na prevádzku kultúrnych zariadení o 250.000 eur, rozhodnú v utorok (13.2.) miestni poslanci. Tí budú schvaľovať rozpočet samosprávy na tento rok, keďže mestská časť je momentálne v rozpočtovom provizóriu.



Rozhodli o ňom ešte vlani v decembri neschválením pôvodne predloženého materiálu. Odsúhlasili totiž uznesenie, ktorým presunuli finančné prostriedky v rámci rozpočtu. Zmeny, ktoré sa týkali aj presunov peňazí v rámci kultúrnej kapitoly, následne žiadali do materiálu zapracovať a predložiť pozmenený návrh na opätovné schválenie miestnemu zastupiteľstvu.



Proti ich návrhu na zníženie rozpočtových príjmov pre miestnu organizáciu Cultus Ružinov vznikla medzičasom petícia. Tá má poukázať na likvidáciu kultúry v tejto mestskej časti, ak návrh poslancov prejde. Spoločnosť pritom zastrešuje všetky kultúrne podujatia a má zverené budovy spoločenských domov. Podľa organizátorov petície by tak utrpeli všetky vekové kategórie obyvateľov, od tanečných a speváckych súborov cez rôzne záujmové a športové krúžky po seniorcentrá či viaceré združenia. Petíciu podporili viaceré osobnosti slovenskej kultúry.



Organizátorom petície sa nepozdáva ani fakt, že hoci mestská časť skončila rok 2017 s hospodárskym prebytkom, rozpočet sa znižuje len miestnemu podniku. Jeho fungovanie a hospodárenie sa však dlhodobo nepozdáva ružinovským poslancom, ktorí niekoľkokrát vyzvali starostu Dušana Pekára, aby jeho predstavenstvo odvolal a vymenoval nové. Dôvodom majú byť porušenia zákona a pochybenia, ktorých sa spoločnosť dopustila v rokoch 2015-2016 a ktoré vo svojej správe o výsledku kontroly hospodárenia organizácie skonštatoval miestny kontrolór Günther Furin ešte v novembri 2016. Starosta neodvolanie vedenia spoločnosti vysvetlil už aj vlani tým, že sa pre odignorovanie námietkového konania nemôže k záverom uvedeným v správe kontrolóra z novembra 2016 vyjadriť, keďže nevie, do akej miery sú údaje objektívne a pravdivé.