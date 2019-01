Ružomberčania protestovali pri Mondi SCP, prekáža im enormný zápach

Protestujúci žiadali odborné a objektívne posúdenie negatívneho vplyvu fabriky na obyvateľov, ovzdušie i samotný región.

Ružomberok 23. januára (TASR) – Rozhorčenie a obavy z enormného zápachu, ktorý sa v posledných dňoch šíril v Ružomberku, vyjadrila v stredu popoludní pri administratívnom centre Mondi SCP viac ako stovka Ružomberčanov. Protestujúci žiadali odborné a objektívne posúdenie negatívneho vplyvu fabriky na obyvateľov, ovzdušie i samotný región.



Zhromaždenie zvolalo občianske združenie (OZ) Ochrana ovzdušia dolný Liptov. "Zápachy, ktoré sa šíria, sú nad hranicou ľudskej tolerancie a únosnosti. Pokiaľ naozaj nedokážu zabezpečiť bezpečnú prevádzku na takej úrovni, aby sa nešíril zápach, budeme verejnú nespokojnosť prejavovať naďalej a pravidelne," uviedol Patrik Lupták z OZ Ochrana ovzdušia dolný Liptov.



Vlna nevôle u obyvateľov mesta sa zdvihla najmä v posledných dňoch. "Na základe všetkých reakcií Ružomberčanov na sociálnych sieťach, ktorí sa sťažovali na množstvo zdravotných problémov, dokážeme deklarovať, že vedľajšie vplyvy cítiť. Chceme, aby slogan Náš najlepší sused nevyznieval cynicky, ale bol naozaj plnohodnotným sloganom modernej firmy," dodal Lupták.



Enormný zápach spôsobil výpadok systému spaľovania zapáchajúcich látok v kombinácii s inverzným počasím. Spoločnosť Mondi SCP sa v pondelok (21.1.) ospravedlnila obyvateľom mesta aj okolitých obcí. "Na krátky čas, kým boli plyny presmerované do záložného zdroja, prechádzali cez uhlíkové filtre do ovzdušia a spôsobili nepríjemnosti voči verejnosti. Aktuálny inverzný stav počasia spôsobil, že obťažujúci zápach zotrval v kotline po dlhý čas. Z našej výroby neunikli do ovzdušia žiadne nebezpečné látky, ale uvedomujeme si nepríjemnosť situácie a obyvateľom mesta a okolitých obcí sa týmto chceme ospravedlniť," uviedla spoločnosť v stanovisku.



Protestujúci obyvatelia pripomenuli, že nebojujú proti nikomu, no bojujú za zdravie. Podporujú akýkoľvek technologický rozvoj, ktorý prináša pracovné miesta a udržanie stability fabriky, ale zároveň pri dodržaní komfortu bežného života ľudí v modernej Európe. "V dnešnej dobe pri pridanej hodnote, prosperite fabriky a získaných dotáciách si myslím, že či už je to RK3 alebo akýkoľvek technologický proces, dokážu ho zabezpečiť na takej úrovni, aby sa zápachy nešírili. My tu chceme žiť, my nechceme odísť," upozornil Lupták.



Manažér pre komunikáciu Mondi SCP Ľubomír Čech v reakcii na protest uviedol, že ich organizátori neoslovili, no ich konanie berú na vedomie. "Rešpektujeme práva občanov na zhromaždenie a vyjadrenie ich nesúhlasu. Naša spoločnosť berie súčasnú situáciu aj odozvu verejnosti na ňu vážne a organizátorov protestu sme pozvali na otvorenú diskusiu vo veci tejto témy. Naši odborníci aktívne hľadajú technické riešenia, ktoré znížia výskyt zápachu," skonštatoval.



Podľa ružomberského hovorcu Viktora Mydla si vedenie mesta uvedomuje vážnosť situácie. "Primátor dnes dal podnet na prešetrenie kompetentným úradom - inšpekcii životného prostredia, okresnému úradu, odboru životného prostredia, a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva," povedal s tým, že o výsledkoch budú občanov bezodkladne informovať.



Dodal, že radnica stojí na strane občanov a rešpektuje aj to, že chcú žiť v zdravom meste. Na druhej strane však stojí sčasti aj na strane Mondi SCP, pretože zamestnáva množstvo ružomberských rodín. "Čo chceme určite spraviť, je zlepšiť informovanosť medzi Mondi SCP, mestom a občanmi. Aby sme aj my vedeli včas informovať občanov, pokiaľ by došlo k takejto udalosti. Napríklad, čo sa nachádza v uniknutých plynoch a či sú zdravie ohrozujúce, alebo nie. V tomto prípade podľa vyjadrenia Mondi neboli," uzavrel Mydlo.