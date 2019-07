Ružomberok žiada ministra o pomoc pri riešení situácie s medveďmi

Keďže sa medveď často prechádza v oblastiach, kde žijú ľudia, vznikajú konfliktné situácie. Obyvatelia na sociálnych sieťach poukazujú na to, že by sa s aktuálnou situáciou malo niečo robiť.

Ružomberok 26. júla (TASR) – Ružomberský primátor Igor Čombor sa obrátil na ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) so žiadosťou o pomoc pri riešení zvýšeného výskytu medveďov v meste. Zároveň žiada umožniť odstrel dvoch a viac medveďov. Reagoval tak na sťažnosti Ružomberčanov v súvislosti s častými návštevami týchto zvierat v blízkosti ľudských obydlí. Podľa slov primátora mu šéf envirorezortu prisľúbil stretnutie v druhej polovici augusta.



„Medveď v Ružomberku nie je rarita. V poslednom čase sa však vyskytuje aj priamo v meste, či už na kalvárii, naposledy v Baničnom, ale aj v Malých Tatrách. Sťažnosti od obyvateľov neustále pribúdajú. Včelárom spôsobili škodu na včelstvách, šplhajú sa na stromy v blízkosti rodinných domov na frekventovanej ulici alebo chodia po Malých Tatrách, kde je materská škôlka. Takto to ďalej nejde,“ uviedol pre TASR Čombor.



Podľa primátora ide o jedince, ktoré stratili plachosť a navykli si na to, že aj mesto je ich teritórium, a robia škody. Stretnutia s medveďom však podľa neho nemusia vždy dopadnúť nevinne. Keďže sa medveď často prechádza v oblastiach, kde žijú ľudia, vznikajú konfliktné situácie. Obyvatelia na sociálnych sieťach poukazujú na to, že by sa s aktuálnou situáciou malo niečo robiť. Podľa Čombora sa často obracajú na mestskú samosprávu, aby zakročila. „My však robíme všetko, čo môžeme. Zvyšok je v rukách ochranárov, štátnych organizácií, envirorezortu a štátnej ochrany prírody. Aj z toho dôvodu som sa obrátil na ministra životného prostredia. Vysvetlil som mu dôvody, pre ktoré chceme povolenie na odstrel medveďov,“ povedal ružomberský primátor s tým, že vedenie mesta chce chrániť zdravie obyvateľov, no zároveň nezdecimovať populáciu medveďa v okolí.



Cielený odstrel jedincov, ktoré si zvykli na kontakt s ľuďmi, by podľa primátora nemal spôsobiť neúmerné reprodukčné škody na populácii medveďa. „Išlo by o elimináciu len takého počtu jednotlivcov, ktorý neohrozí populáciu medveďa vyskytujúceho sa v okolitých lesoch. Znamenalo by to rozumné riešenie pre všetky strany,“ doplnil.



Zdôraznil, že za dobré nepovažuje ani jedno z extrémnych riešení, ktoré sa núkajú. „Nie je správne považovať medveďa za veľmi škodlivú šelmu, ktorú treba vykynožiť a vystrieľať. To, že medveď je zákonom chránený, je správne opatrenie. Keď však situácia presiahne určité parametre, ktoré sú až absurdné, a hustota výskytu medveďov je evidentne vysoká, treba to vyriešiť,“ skonštatoval.



V ružomberských mestských lesoch, ktoré majú rozlohu necelých 7000 hektárov, napočítali v uplynulom období asi 25 jedincov medvedej populácie. K priamemu usmrteniu človeka medveďom za posledné obdobie podľa primátora nedošlo.