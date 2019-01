Účastníci lyžiarskeho zájazdu trpeli nevoľnosťou:Pomohli im záchranári

HZS na oficiálnej webovej stránke informuje, že neodkladnú prvú pomoc poskytli trom dievčatám vo veku 12 až 13 rokov aj učiteľovi.

Ružomberok 18. januára (TASR) – Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra pomáhali v piatok skoro ráno na chate v stredisku Malinô Brdo viacerým účastníkom lyžiarskeho zájazdu, ktorí pociťovali nevoľnosť a malátnosť. Jedna zo žiačok po tom, čo zvracala, upadla do krátkodobého bezvedomia.



