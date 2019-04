Ružomberská radnica chce odstrániť čierne skládky, pomôžu aj ľudia

K očiste mestských lokalít prispejú aj obyvatelia, a to tak, že skládku odfotografujú a snímku spolu s označením miesta vložia do príspevku na facebookovej stránke mesta.

Ružomberok 30. apríla (TASR) – Všetky čierne skládky v meste Ružomberok plánuje radnica do leta zlikvidovať. K očiste mestských lokalít prispejú aj obyvatelia, a to tak, že skládku odfotografujú a snímku spolu s označením miesta vložia do príspevku na facebookovej stránke mesta.



„Požiadali sme Ružomberčanov, aby nám pomohli v našej snahe očistiť mesto. Sú to matky s deťmi, dôchodcovia, pracujúci na ceste do práce či študenti idúci do školy, ktorí prechádzajú okolo čiernych skládok v našom meste. Preto ich vyzývame na to, aby nám ich odfotili a poslali,“ povedal pre TASR hovorca primátora mesta Ružomberok Viktor Mydlo.



Po ukončení nahlasovania vznikne komplexná mapa čiernych skládok. Ružomberská radnica bude následne postihnuté lokality priorizovať. „Určíme si, ktoré z miest potrebujú riešenie čo najskôr. Spravíme aj infografiku s obrázkami čiernych skládok, do ktorej budeme zaznačovať progres likvidácie,“ priblížil hovorca.



Radnica plánuje nadviazať spoluprácu s obyvateľmi aj pri samotnom odstraňovaní skládok odpadu a čistení. Osloví tiež občianske združenia v meste, aby sa v spolupráci s technickými službami zapojili do upratovania.