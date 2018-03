Ryanair spúšťa z Bratislavy novú leteckú linku do Solúna v Grécku

Linka je jednou zo siedmich nových leteckých liniek, ktoré oznámil dopravca Ryanair pre rok 2018 z Bratislavy.

Bratislava 26. marca (TASR) - Cestujúci majú od pondelka 26. marca k dispozícii z bratislavského letiska Milana R. Štefánika novú leteckú linku do gréckeho Solúna. Nové spojenie spúšťa letecká spoločnosť Ryanair a cestujúci môžu na linke lietať v pondelky a v piatky, teda dvakrát do týždňa.



"Linka je jednou zo siedmich nových leteckých liniek, ktoré oznámil dopravca Ryanair pre rok 2018 z Bratislavy," doplnila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. V nedeľu 25. marca otvoril dopravca podľa jej slov novú linku z Bratislavy na Maltu, od utorka 27. marca bude možné využiť aj nové linky do Burgasu v Bulharsku a na Pafos na Cypre.



"Začiatkom júna zase spoločnosť pridá novú linku do holandského Eindhovenu a koncom júna spojí Bratislavu priamou linkou s tureckým mestom Dalaman," avizovala Ševčíková. V novembri začne Ryanair lietať z Bratislavy aj do Kyjeva-Borispolu. "Cestujúci z Bratislavy môžu využiť spolu 25 leteckých liniek Ryanairu," doplnila.