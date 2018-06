Ryby mohli podľa rybára uhynúť aj pre nedostatok kyslíka

Zdrojov možného znečistenia Malého Dunaja a dôvodov, prečo uhynuli v rieke ryby, je podľa starostu Vrakune viacero.

Bratislava 12. júna (TASR) – Bratislavská Vrakuňa naďalej pátra, či došlo ku kontaminácii vody v Malom Dunaji a prečo v tejto rieke uhynulo množstvo rýb. Starosta mestskej časti Martin Kuruc tvrdí, že možných zdrojov znečistenia je viacero, preto požiadal Okresný úrad Bratislava a Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby tento stav prešetrili.



Predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava II Tibor Dányi tvrdí, že jedna vec je znečistenie a druhá nedostatok kyslíka vo vode. "Skôr si myslím, že celý tento úhyn nastal pre nízky obsah kyslíka vo vode," povedal pre TASR. Takýto úhyn rýb podľa jeho slov v Malom Dunaji nie je prvý. Ako tvrdí, deje sa to najmä po prívalovom daždi. Taký bol v Bratislave aj v stredu (6.6.). "Všetka kanalizačná voda ide do čistiarne odpadových vôd (ČOV) a tu musia vo zvýšenej miere realizovať aj vypúšťanie tejto vody. Či vypustili do Malého Dunaja aj niečo iné, alebo to bolo tým, že tá voda bola slabo okysličená, ťažko povedať," spresnil Dányi. Voda, ktorá ide z ČOV, má podľa jeho slov menší obsah kyslíka a keď sa dostane vo zvýšenom objeme do rieky, spôsobí, že ryby môžu uhynúť. "Nechcem nikoho priamo obviniť, pretože my nemáme k dispozícii žiadne rozbory vody," podotkol.



Zároveň odmieta tvrdenia, že k úhynu rýb malo dôjsť len v okolí Tomášova. Úhyn je len tu najviac viditeľný, lebo na rieke v blízkosti obce sa nachádza zdrž. "Tam vidíte spláchnutý celý úhyn. Pokiaľ som videl tie zábery, tak to nebolo len pri Tomášove," skonštatoval Dányi.



Zdrojov možného znečistenia Malého Dunaja a dôvodov, prečo uhynuli v rieke ryby, je podľa starostu Vrakune viacero. Priamo v mestskej časti sa podľa neho nachádza odľahčovacia nádrž, odkiaľ mohlo minulý týždeň po prívalových dažďoch dôjsť k odľahčeniu kanalizačných zariadení. "Tie sú v Bratislave spojené do duálneho systému, kde máme spoločnú kanalizáciu pre splašky, ako aj pre dažďové vody a mohlo dôjsť k úniku týchto látok do Malého Dunaja," povedal. Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS), ktorá prevádzkuje vo Vrakuni ČOV, preto požiadal, aby vyvrátila, alebo potvrdila, či ide o toxické látky z ich čistiarne.



Starosta si bol pozrieť v pondelok (11.6.) aj v utorok brehy Malého Dunaja a videl tam niekoľko áut, ktoré sa zaoberajú čistením kanalizácii, ktoré podľa neho v tejto lokalite nemajú čo robiť. "Môže dôjsť aj k tomu, že niektorí súkromníci, ktorí vyťahujú žumpy, tam chodia tieto autá vypúšťať, lebo aj takúto informáciu od obyvateľov mám. Budem to ďalej šetriť," podotkol Kuruc.



BVS pre TASR uviedla, že z jej strany neboli do vodného toku Malý Dunaj vypustené fekálie a ČOV bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým a manipulačným poriadkom i vodoprávnym rozhodnutím.