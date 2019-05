Rytieri na Devíne prinesú na hrad obdobie uhorsko-tureckých vojen

Hrdinovia protitureckých bojov si zaspomínajú na udalosti, ktoré formovali osud krajiny, a pripomenú osobnosti, na ktoré by sa nemalo zabudnúť.

Bratislava 2. mája (TASR) - Bratislavský hrad Devín prenesie svojich návštevníkov opäť do čias minulých, konkrétne do obdobia uhorsko-tureckých vojen. V sobotu (4. 5.) sa totiž bude konať prvé z tohtoročných vydaní podujatia Rytieri na Devíne. Chýbať nebudú šermiarsko-divadelné predstavenia, rytiersky turnaj či orientálne tance a hudobný recitál.



"Obdobie uhorsko-tureckých vojen bolo plné veľkých skutkov, veľkých smútkov, ale aj veľkých víťazstiev a radostí. Naše končiny zažívali striedavo obdobia vojny i mieru, radosti aj utrpenia. Toto všetko sa odrazilo na našej kultúre i príbehoch z týchto čias," približujú organizátori.



Pripravený bude napríklad uhorský rytiersky turnaj, v ktorom si kresťanskí zástupcovia Uhorska zmerajú svoje sily s vyslancami Osmanskej ríše. Šermiarsky ceremoniál priblíži šikovnosť elity tureckej armády – janičiarov. Hrdinovia protitureckých bojov si zaspomínajú na udalosti, ktoré formovali osud krajiny, a pripomenú osobnosti, na ktoré by sa nemalo zabudnúť. Šermiarsko-divadelné predstavenie porozpráva o životaschopnom otcovi a jeho „vydarených“ potomkoch.



„Počas celého dňa sa budete môcť občerstviť v orientálnej čajovni, zastrieľať si v historickej strelnici, zapojiť deti do detského rytierskeho turnaja, vytvoriť si svoj hrnček na hrnčiarskom kruhu alebo si kúpiť nejakú drobnosť v remeselných stánkoch,“ dopĺňajú organizátori.



Rytieri na Devíne sa na hrad tento rok viackrát vrátia. A to v období stredoveku 1. júna a 3. augusta a v období uhorsko-tureckých vojen 6. júla a 31. augusta. Sériu podujatí pripravuje šermiarska skupina Tostabur.