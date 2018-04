Rytierskymi slávnosťami pokračujú oslavy v Košiciach v rámci Dňa mesta

Nedeľňajšími sprievodnými akciami je aj otvorenie vodáckej sezóny odomykaním vôd Hornádu a Kolesománia v Parku Anička pri Lodenici po 14. hodine.

Košice 29. apríla (TASR) – Rytierskymi slávnosťami pokračuje v nedeľu v Košiciach seriál podujatí v rámci Dňa mesta. V mestskom parku sa môžu obyvatelia i návštevníci okrem iného tešiť na stredoveký vojenský tábor, stredoveké divadlo i hudbu. Informovala hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.



Súčasťou programu bola v sobotu (28.4.) večer i rekonštrukcia historickej udalosti pri príležitosti 527. výročia neúspešného obliehania mesta Košice poľským vojskom, za ktoré mestu uhorský kráľ udelil štvrtú erbovú listinu. Tábor sprístupnili v sobotu popoludní. "Na nedeľu sú pre návštevníkov pripravené tvorivé dielne a prezentácia stredovekého divadla," doplnila Šnajdárová. Spoluorganizátorom podujatia je občianske združenie Via Cassa.



Nedeľňajšími sprievodnými akciami je aj otvorenie vodáckej sezóny odomykaním vôd Hornádu a Kolesománia v Parku Anička pri Lodenici po 14. hodine.



V pondelok 30. apríla budú oslavy Dňa mesta Košice pokračovať Trhom tradičných remesiel, tiež stavaním mája a košickou ľudovou tancovačkou. V utorok 1. mája to bude otvorenie detskej železnice i košický majáles. "Deň mesta Košice spoločne oslávime v tomto roku už po 24. raz. Tešiť sa môžeme na tradičné podujatia, ale organizátori pripravili aj niečo nové. Rád by som upriamil pozornosť na programovú novinku na Hlavnej ulici nazvanú Tanec v meste. Počas prvomájového večera priblíži najznámejšie a najrozšírenejšie tanečné štýly udomácnené v našom meste spolu s atraktívnym programom a tvorivými tanečnými dielňami," upozornil námestník primátora mesta Košice Martin Petruška.



Na piatok 4. mája je pripravený Deň Európy a program osláv vyvrcholí v pondelok 7. mája pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, slávnostným ceremoniálom a galaprogramom.