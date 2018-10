S výlovom rýb pri Iňačovciach začali neskôr, chýba voda

V tomto roku majú na rybníkoch problém s vodou. Nepršalo už sedem týždňov. Leto bolo veľmi teplé a aj nočné teploty boli veľmi vysoké.

Iňačovce 11. októbra (TASR) - S výlovom rýb začali v Iňačovských rybníkoch v Michalovskom okrese neskôr, problémy majú v tomto roku hlavne s nedostatkom vody. Za všetkým stojí extrémne suchý rok. Rýb je aj preto menej, rovnako je to aj s ich hmotnosťou. V 27 Iňačovských rybníkoch, ktoré sa rozprestierajú na ploche približne 480 hektárov, chovajú všetky nížinné druhy sladkovodných rýb okrem pstruha. Určené sú okrem iného na predaj do obchodných prevádzok či zarybnenie, na čo slúži najmä jesenný výlov, ktorý je spojený aj s pravidelným predajom tržných rýb na Vianoce.



V tomto roku majú na rybníkoch problém s vodou. "Nepršalo už sedem týždňov. Leto bolo veľmi teplé a aj nočné teploty boli veľmi vysoké. Nemohli sme počas augusta vôbec kŕmiť rybu. Boli nízke hladiny vôd, tým pádom máme omnoho nižšie prírastky," uviedol pre TASR Martin Vaľo, konateľ spoločnosti Dona, Veľké Revištia s tým, že škody sa budú pohybovať okolo 30 až 40 %. "Ešte sme len v polovici výlovov, ale už teraz je vidieť, že tá ryba nám nepribrala tak, ako by sme chceli. Aj teraz len prelovujeme menšie kategórie rýb, lebo nemáme vodu na uskladnenie, sádkovanie kapra na Vianoce," doplnil.



Vedúci strediska Iňačovské rybníky Peter Alexovič pre TASR vysvetlil, prečo počas letných horúčav menej kŕmili. "Ryba, keď sa naje, tak má väčšiu spotrebu kyslíka, tým pádom by sa pravdepodobne udusila," priblížil. V tejto súvislosti však v tomto roku úhyn nezaznamenali. Vzhľadom na aktuálne vysoké teploty sú opatrní aj pri výlove. "Tá ryba, ak sa sústredí na nízku hladinu, voda sa rýchlo prehreje, kyslík sa vydýcha, všetko môže zdochnúť," poznamenal. Používajú minimum vody a tiež okysličovače, aby udržali vylovené ryby pri živote. Tie následne roztriedia. "Niečo zostáva pre nás na násadu ďalej a niečo sa predáva," vysvetlil Alexovič s tým, že sa ryby uskladnia podľa veľkosti a druhov do sádok a neskôr sa odvážajú k objednávateľovi.



Tu však vznikajú, ako ďalej uviedol, komplikácie s uskladnením rýb do Vianoc. "Momentálne nie je kde ryby posúvať, pretože aj tí odberatelia, ktorí si to vlastne brali od nás na Vianoce, tak majú takisto problém s vodou," vysvetlil dôvod posunu výlovu, ktorý zároveň musia realizovať pomaly. "Zatiaľ sa snažíme vyvážať, čo sa dá," spomenul Alexovič s tým, že časť ich produkcie kaprov vedia predať športovým rybárom, ktorí chcú rybu skôr, a to do revírov. "Aj keď máme možnosť to predať do voľnej vody, tak to predávame tam a radšej budeme predávať menej na Vianoce, resp., keď to predáme všetko, tak nebudeme mať ryby ani na Vianoce," uviedol vedúci strediska jednu z možností s tým, že jediné, čo teraz potrebujú, je dážď.