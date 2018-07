S výstavbou výťahu na Nitriansky hrad súhlasia pamiatkari i mesto

Náklady na realizáciu zatiaľ nešpecifikovali, Biskupstvo Nitra ich plánuje získať z eurofondov

Nitra 3. júla (TASR) – Príprava výstavby výťahu na hradný kopec v Nitre je o krok bližšie k realizácii. „Projekt je vo veľmi nádejnom štádiu. Máme už záväzné stanovisko Pamiatkového úradu, ktoré je až na malé pripomienky súhlasné. Je tam podpora mesta, máme podpísanú zmluvu s architektom, ktorý rieši samotný návrh,“ informoval ekonóm Biskupstva Nitra Martin Štofko. Kedy bude výťah na Nitriansky hrad realitou, však zatiaľ nevie odhadnúť. „Územné konanie a stavebné konanie sú časovo náročné procesy, takže v budúcom roku ten výťah ešte nebude,“ povedal.



Náklady na realizáciu zatiaľ nešpecifikoval, Biskupstvo Nitra ich plánuje získať z eurofondov. „Sú možnosti získania peňazí z výziev v rámci programov týkajúcich sa dopravy. Chceme tento výťah zahrnúť do dopravy v meste, pretože by mal prispieť k riešeniu dopravnej situácie na hradnom kopci,“ skonštatoval Štofko. Pamiatková rezervácia je v súčasnosti preplnená autami. Podľa biskupského ekonóma by ľudia mohli zaparkovať auto na veľkom parkovisku pred zimným štadiónom, odkiaľ by ich na hradný kopec vyviezol výťah.



Výťah by mala byť jednoduchá kabínka pohybujúca sa šikmo hore po koľajnici cez lesopark pod Nitrianskym hradom. Pri priamom pohľade na hrad by bola koľajnička viditeľná len z jedného uhla od mestského parku. „Výťah by bol veľmi nenápadný. Dolu by bola malá nástupná stanica riešená jednoduchou konštrukciou s prekrytím, hore nevznikne žiadna stavba. Ľudia by vystúpili na predpolí hradu na strane parkoviska, pár metrov od strechy kaviarne,“ uviedol Štofko.



Vybudovanie výťahu na hradný kopec nebude mať podľa diecézneho ekonóma žiadny zásadný vplyv ani na ekológiu či zeleň. „Stromy na hradnom kopci sú len náletové dreviny, v minulosti tam neboli. Keď sme zmapovali trasu pripravovaného výťahu, zistili sme, že bude potrebné vyrúbať zhruba osem stromov, takže to nebude veľký zásah do prírody,“ tvrdí Štofko. Zariadenie by malo byť plne automatizované, bez obsluhy, s celoročnou prevádzkou. Použitie výťahu by bolo spoplatnené symbolickým poplatkom, ktorý by zaplatil prevádzku a údržbu zariadenia.