Šachisti zo šiestich krajín si zmerali sily na podujatí Chessfest

Hlavným organizátorom podujatia bol Šachový klub Ružomberok.

Ružomberok 28. mája (TASR) – Viac ako 450 šachistov zo šiestich európskych krajín si uplynulý víkend (25.–27.5.) zmeralo sily na podujatí Chessfest 2018 v Ružomberku. Milovníkom kráľovskej hry ponúklo štyri turnaje - Majstrovstvá Európskej únie mládeže v rapid a blitz šachu 2018, 21. ročník Montana Open Ružomberok a Blitz Open mesta Ružomberok 2018. TASR informoval manažér podujatia Vladimír Miškovčík.



Novými majstrami s titulom Smart kids champion v rapid šachu sa v súťažnej kategórii chlapcov do osem rokov stal Václav Finek z Českej republiky. Z dievčat dominovala Češka Viktórie Buchtová. "V kategórii do desať rokov zvíťazil Karel Brožka z Česka a jeho krajanka Vanesa Filipová. V kategórii do 12 rokov najvyššie ocenenie získal Bratislavčan Sebastián Lukáš Kostolanský. Medzi dievčatami zvíťazila Slovenka Lucia Ševčíková," doplnil Miškovčík.



V konečnom poradí v kategórii do 14 rokov sa novými šachovými šampiónmi EÚ v rapid šachu stali Barnabás Persányi z Maďarska a Ružomberčanka Simona Koreňová. V kategórii do 16 rokov zvíťazil Slovák Samir Sahidi a Sofie Přibylová z Českej republiky.



V bleskovom, tzv. blitz šachu, si prvenstvo z chlapcov a dievčat do 12 rokov odniesli reprezentanti Slovenska Sebastián Lukáš Kostolanský a Lucia Ševčíková. V kategórii do 16 rokov boli najlepší Slováci - Béla Jakab a Dominika Ferková.



"V účasti tento rok nezaostal ani 21. ročník Montana Open Ružomberok, na ktorého štartovej listine figurovalo až 15 hráčov so šachovým titulom. V turnaji napokon zvíťazil 26-ročný Štefan Mazúr, medzinárodný šachový majster FIDE, doterajší reprezentant Šachového klubu Zemplín Michalovce," spresnil Miškovčík. Doplnil, že z turnaja Blitz Open mesta Ružomberok si najvzácnejšie ocenenie odniesol šachový veľmajster Milan Pacher.



Riaditeľ podujatia Marek Zelnický zhodnotil priebeh turnajov ako pozitívny. "Mali sme vysokú účasť, na štartovnej listine boli zastúpení aj šachisti s titulmi, čo svedčí o prestíži a hodnote turnajov. Vysokú úroveň podujatia ocenili aj zástupcovia Smart Kids (ECU) organizácie, ktorí nám zároveň ponúkli možnosť organizovať na budúci rok v Ružomberku Majstrovstvá sveta Smart Kids," povedal. Podujatie by bolo festivalom, ktoré by pre nadané deti ponúklo okrem súťaží v šachu množstvo logických hier ako napríklad lúštenie sudoku či mechanických hlavolamov.



Hlavným organizátorom podujatia bol Šachový klub Ružomberok. Záštitu nad open turnajmi prevzala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, garantom podujatia bol primátor Ružomberka Igor Čombor.