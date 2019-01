Saková: V Krompachoch vznikne operačné stredisko s kamerovým systémom

V meste plánujú posilniť aj hliadky štátnej polície.

Levoča/Krompachy 17. januára (TASR) – Rezort vnútra chce v Krompachoch vytvoriť pilotný projekt operačného strediska. Následne ho plánuje rozšíriť i do iných častí východného Slovenska. Pred štvrtkovým výjazdovým rokovaním vlády SR v Levoči to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).



Ako povedala, v stredu (16. 1.) navštívila mesto Krompachy, kde sa stretla s primátorkou Ivetou Rušinovou.



"Navštívili sme časti mesta, kde býva rómska komunita. Boli sme na Hornádskej a Družstevnej ulici a ešte je tam tretia časť Stará Maša, kde bývajú neprispôsobiví občania. S pani primátorkou je dohoda, že v najbližších mesiacoch v priestoroch budovy, ktorá patrí mestu, vytvoríme operačné stredisko, kde budeme sledovať záznam z kamier. V najbližšom období zvýšime počet kamier o ďalších 19 tak, aby ich bolo celkovo 51. Na základe prenosu tohto obrazu budú môcť príslušníci polície a hliadok okamžite zasahovať na miestach, kde dochádza najčastejšie k trestnej činnosti," uviedla Saková.



V meste plánujú posilniť aj hliadky štátnej polície. "Zároveň sme sa dohodli s pani primátorkou, že by sme chceli posilniť aj hliadky občianskych pracovníkov. Takýto pilotný projekt, ktorý spravíme v Krompachoch, kde ešte stiahneme možno aj prenos obrazu z iných obcí, kde žijú neprispôsobiví občania, ako napríklad Spišské Vlachy, by sme chceli dať ako pilot," dodala ministerka vnútra.



Následne by podľa nej chceli tento projekt zaviesť aj v iných častiach východného Slovenska.