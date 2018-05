Šaľa chce vypracovať nový dopravný generel, pribudnú sčítače dopravy

Cieľom prieskumov je zistiť, koľko vozidiel prechádza mestom, do akej miery sú jednotlivé križovatky vyťažené, koľko áut parkuje na sídliskách i v uliciach, aj aká je migrácia áut z mesta a do mesta.

Šaľa 17. mája (TASR) – Mesto Šaľa chce vypracovať nový dopravný generel. Venovať by sa mal dynamickej aj statickej doprave, ktorú by mal riešiť koncepčne. "V priebehu budúceho týždňa pribudnú na desiatich miestach automatické sčítače dopravy. Tie budú počas ôsmich týždňov rátať vozidlá," informovala Erika Kollerová z Mestského úradu v Šali.



Medzitým sa urobia dva dopravné prieskumy, do ktorých budú zapojení ľudia v teréne. "Vykoná sa prieskum parkovania, ktorý by sa mal realizovať 13. júna večer a v noci. Ľudia budú zapisovať evidenčné čísla vozidiel v každej časti mesta. Na ďalší deň sa bude robiť smerový dopravný prieskum," skonštatovala Kollerová. Výsledky automatického sčítania dopravy a prieskumu v teréne odborníci vyhodnotia, prvé výsledky by mali byť známe v septembri tohto roka.



Cieľom prieskumov je zistiť, koľko vozidiel prechádza mestom, do akej miery sú jednotlivé križovatky vyťažené, koľko áut parkuje na sídliskách i v uliciach, aj aká je migrácia áut z mesta a do mesta. "Výsledky z generelu poslúžia na analýzu statickej a dynamickej dopravy. Materiál ponúkne návrhy pre riešenie dopravnej situácie v meste," uviedla Kollerová.



Súčasný dopravný generel mesta je zastaraný, tvrdí primátor Šale Jozef Belický. Podľa jeho slov ľudia nechcú za parkovanie platiť a nechcú ani dochádzať za autom na vzdialenejšie parkovisko. "V mestskej časti Veča máme jeden parkovací dom, ktorý nie je kapacitne naplnený. Napriek tomu vo Veči chýba tretina parkovacích miest," tvrdí primátor.



Sídliskové parkovacie plochy, ktoré boli vybudované ešte za socializmu, sú poddimenzované. "Boli prispôsobené vtedajším normám a počtu áut. Dnes sa vyžaduje na jeden byt viac ako jedno parkovacie miesto. Parkovísk je málo a mesto má povinnosť zabezpečiť občanom, aby mali kde odstaviť svoje autá," skonštatoval Belický.