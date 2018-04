Do prvých ročníkov základných škôl v Šali nastúpi 237 žiakov

Celkový počet žiakov sa tak zvýši o 29 detí, skonštatovala Erika Kollerová z mestského úradu.

Šaľa 24. apríla (TASR) – Počet žiakov základných škôl (ZŠ) v Šali sa v novom školskom roku zvýši. Odchádzajúcich 208 deviatakov nahradí 237 žiakov, ktorí nastúpia do prvých ročníkov v šiestich ZŠ. "Celkový počet žiakov sa tak zvýši o 29 detí," skonštatovala Erika Kollerová z mestského úradu.



Ako uviedla, najviac detí prišlo na zápis v ZŠ s MŠ J. Murgaša, kde do prvého ročníka nastúpi 69 prvákov. V ZŠ J. C. Hronského zapísali rodičia 63 detí a 50 žiakov prijme do prváckych tried ZŠ na Hollého ulici vo Veči.



ZŠ Ľ. Štúra bude mať v prvom ročníku 34 detí, ZŠ Bernolákova 26 a v ZŠ P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským sa zapísalo 22 budúcich prvákov. "Treba pripomenúť, že úplne presné čísla budeme poznať až v septembri, kedy bude jasné, koľko detí reálne do prvého ročníka nastúpi," dodala Kollerová.