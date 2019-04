Šaľa hľadá peniaze na kúpu a opravu plavárne

Spoločnosť Duslo Šaľa už pred časom ponúkla mestu plaváreň na predaj za cenu 500.000 eur.

Šaľa 9. apríla (TASR) – Šalianska radnica hľadá spôsob, akým by mohla zachrániť plaváreň, ktorú vlastní podnik Duslo Šaľa. Tá je už od pondelka (8. 4.) zatvorená pre zlý technický stav strechy.



Spoločnosť Duslo Šaľa už pred časom ponúkla mestu plaváreň na predaj za cenu 500.000 eur. Približne rovnakú sumu by si vyžiadala aj oprava strechy, presný rozpočet by mal byť známy po vyhotovení podrobného statického posudku.



Magistrát v súčasnosti hľadá spôsob, ako nájsť približne jeden milión eur na kúpu a opravu plavárne. „Snahou mesta je získať podporu na tento účel z mimorozpočtových zdrojov. Stretli sme sa s riaditeľom spoločnosti Duslo a rokovali sme o našich možnostiach, ktoré, žiaľ, teraz neumožňujú to, aby sme plaváreň hneď kúpili a rekonštruovali. Úmysel vedenia mesta je však jasný, aby plaváreň zostala zachovaná,“ skonštatoval primátor Jozef Belický.



Ako pripomenul, vedenie mesta už požiadalo o spoluprácu a pomoc pri riešení stavu viacero štátnych orgánov. „Adresovalo list predsedovi vlády SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a rokovať by malo aj so Slovenským olympijským a športovým výborom,“ doplnila Erika Kollerová z mestského úradu.