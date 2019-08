Šaľa iniciuje návrat k systému, ktorý by nespôsoboval zafarbenie vody

Problém tečúcej žltej či hnedej vody riešil primátor Šale Jozef Belický so zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepného závodu Galanta, so sídlom v Šali.

Šaľa 15. augusta (TASR) – Obyvatelia Šale sa dlhodobo sťažujú na farebne nevyhovujúcu vodu z verejného vodovodu. Problém tečúcej žltej či hnedej vody riešil primátor Šale Jozef Belický so zástupcami Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepného závodu Galanta, so sídlom v Šali.



Podľa zástupcov vodárenskej spoločnosti je problém spôsobený systémom chlórovania, ktorý sa v Jelke zmenil v roku 1996. Starý systém spôsoboval, že sa zvnútra na rozvodoch ukladali minerály. Tie nemali vplyv na farbu vody, ale na prietok v potrubiach. Nový systém minerály neukladá, ale na druhej strane spôsobuje zafarbenie vody. „Táto voda je nielen odpudivá na spotrebu, ale aj farbí bielizeň. Chceme pre občanov čistú vodu, nás nezaujíma, kde sa prijmú aké opatrenia. Ľudia si za vodu platia a oprávnene očakávajú kvalitné služby,“ skonštatoval Belický.



Návrat k pôvodnému systému, ktorý by tieto problémy nespôsoboval, by si podľa vedenia spoločnosti vyžadoval oveľa väčšie bezpečnostné opatrenia a opätovné vybudovanie zázemia v Jelke. Trvalo by jeden až dva roky, kým by sa voda úplne vyčistila. „Vodárenská spoločnosť by mala v septembri predložiť plán na to, aby sa chlórovanie vody v Jelke zmenilo. Ak bude tento plán schválený, po nejakom období by sa voda mala úplne vyčistiť,“ skonštatoval Belický.