Klienti krízového centra v Šali pomáhali upratovať štadión i školy

Šaľa 24. júla (TASR) – Klienti Krízového centra v Šali sa zapojili do upratovania futbalového štadióna. Pred prvým majstrovským zápasom miestneho futbalového klubu s Galantou ľudia bez domova pod vedením mestského poslanca Petra Gomboša trhali burinu na štadióne, zametali tribúnu, umývali futbalové bránky.



Počas uplynulého týždňa pomáhali aj šalianskym školám. Na Základnej škole s materskou školou J. Murgaša pomáhali sťahovať nábytok, rozmiestňovať lavice a likvidovať nepotrebný nábytok. Na Základnej škole J. C. Hronského pomáhali taktiež s nábytkom. Práve do tejto školy sa počas letných prázdnin plánujú ešte vrátiť a pomáhať, informovala Dajana Hanesová z Mestského úradu v Šali.



V Krízovom centre v Šali pravidelne prespáva okolo 30 klientov. Podľa Gomboša by niektorí z nich mohli pracovať na futbalovom štadióne nielen na aktivačných prácach, ale prípadne aj formou dohody. „Podobnými brigádami sa ľuďom z krízového centra môžu otvoriť dvere do zamestnania, musia však chcieť,“ povedal Gomboš.