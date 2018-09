Šaľa pripravuje výstavbu polopodzemných kontajnerov

V súčasnosti prebieha geodetické vytyčovanie budúcich 17 stojísk v mestskej časti Veča. S ich výstavbou sa má začať v priebehu niekoľkých týždňov.

Šaľa 25. septembra (TASR) – Mesto Šaľa začalo s prípravou výstavby nových polopodzemných kontajnerov. V súčasnosti prebieha geodetické vytyčovanie budúcich 17 stojísk v mestskej časti Veča. S ich výstavbou sa má začať v priebehu niekoľkých týždňov.



Polopodzemné kontajnery sú umiestnené 1,6 metra pod úrovňou terénu, nad povrchom zeme sú vysoké 1,2 metra. „Určenie miesta, kde presne budú stáť, teda závisí aj od umiestnenia inžinierskych sietí a ďalších okolností. Treba myslieť aj na to, že sa vyprázdňujú pomocou hydraulického žeriavu. Mesto preto musí pri rozhodovaní o ich umiestnení myslieť aj na to, aby rameno smetiarskeho vozidla dočiahlo ku kontajnerom,“ vysvetlila Erika Kollerová z mestského úradu.



Podľa jej slov sa radnica pre nový typ smetných nádob rozhodla pre výhody, ktoré pri odpadovom hospodárstve poskytujú. „Vďaka ich zapusteniu v zemi sa spomalí rozklad odpadu a zároveň sa zamedzí prístup k odpadkom, a tým aj k znečisťovaniu verejných priestranstiev. V kontajneroch bude zabudovaný hlásič požiaru aj čip, ktorý poskytne údaj o jeho naplnenosti. Ušetrí sa tak na zbere a vývoze odpadu, okrem iného aj preto, že jeden veľkoobjemný kontajner nahradí až šesť súčasných,“ dodala Kollerová.



Ako pripomenula, výstavba nového typu kontajnerov je naplánovaná na viacero etáp. Po mestskej časti Veča by sa postupne mali budovať aj priamo v Šali. „Na výstavbu získalo mesto aj mimorozpočtové zdroje. Európsky fond regionálneho rozvoja podporil časť projektu so sumou 56.856 eur,“ dodala Kollerová.