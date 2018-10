Mesto Šaľa sa pripravuje na prideľovanie nových nájomných bytov

Väčšia bytovka so 116 bytmi na tej istej ulici je zatiaľ stále vo výstavbe.

Šaľa 22. októbra (TASR) - Mesto Šaľa bude už o niekoľko týždňov prideľovať 34 nájomných bytov na Kráľovskej ulici, ktoré sa nachádzajú v dvoch novopostavených budovách. Väčšia bytovka so 116 bytmi na tej istej ulici je zatiaľ stále vo výstavbe.



Ako informovala Erika Kollerová z mestského úradu, poradovník so žiadateľmi o nájomné byty ešte v lete schválili členovia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky. „Počas tohto týždňa schvália aj samotné prideľovanie bytov. Od toho, aby sa z nového bývania mohli tešiť aj prví nájomcovia, nás však stále delí ešte niekoľko týždňov. Mesto musí podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Až po tom, ako sa stane oficiálnym vlastníkom týchto bytov, bude možné uzatváranie nájomných zmlúv so žiadateľmi v poradovníku,“ vysvetlila Kollerová.



Podľa jej slov sa nájomné byty stavajú v Šali po 13 rokoch. Celková výška investície bola okolo 6,5 milióna eur. „Na ich výstavbu získalo mesto aj podporu štátu. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania odsúhlasili pre Šaľu historicky najvyšší úver na tento účel. Budovanie nájomných bytov podporilo dotáciou aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR,“ dodala Kollerová.