Šaľa ukončila modernizáciu verejného osvetlenia

Šaľa 3. októbra (TASR) – Mesto Šaľa v týchto dňoch ukončilo druhú a tretiu etapu projektu modernizácie verejného osvetlenia. Jeho výsledkom je viac ako 1500 nových svietidiel, 13 bezpečnejších osvetlených priechodov pre chodcov a približne 200 nových svetelných bodov.



Prvá etapa modernizácie bola zrealizovaná ešte v predchádzajúcom volebnom období. „Vtedy ešte nebola použitá LED technológia. V druhej a tretej etape sme sa jednoznačne rozhodli pre ňu, ako najúspornejšiu technológiu s dlhou životnosťou. Pôvodné osvetlenie malo viac ako 50 rokov. Najskôr boli menené ortuťové výbojky, potom sodíkové. V rámci tretej etapy sme vymenili aj viac ako šesť kilometrov vedenia pod zemou, ktoré spôsobovalo najviac problémov. Teraz ich máme na niekoľko desiatok rokov vyriešené," povedal primátor Jozef Belický.



Ako pripomenul, nové osvetlenie je podstatne efektívnejšie a ekologickejšie ako predchádzajúce. Úspory na elektrickej energii sú podľa jeho slov odhadované na 65 percent.



„V našom prípade ušetrí mesto ročne 45 ton CO2. Efektivita nových svietidiel spočíva okrem iného aj v ich lepšom nasmerovaní. Tým sa zabráni tomu, aby bolo svetlo vyžarované do priestoru, do ktorého si to neželáme. Osvetlenia tak smeruje na určené miesto pod presným uhlom a neosvetľujeme zbytočne oblohu," dodal Belický.