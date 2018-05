Šaľa začala s prípravami na rekonštrukciu cesty na Hornej ulici

Odstránenie povrchu cesty bude prvým krokom pri jej rekonštrukcii.

Šaľa 6. mája (TASR) – Radnica v Šali v týchto dňoch začala s prípravou rekonštrukcie cesty na Hornej ulici. V priebehu víkendu tu bude odstránený asfaltový povrch, ktorý pre množstvo výtlkov už dlhšiu dobu robil problémy motoristom.



Komplexná rekonštrukcia spojená s rozšírením cesty a vybudovaním nových parkovacích miest sa mala začať už skôr. „Realizácia sa však časovo oneskorila aj kvôli námietkam a odvolaniu obyvateľov. Počas predchádzajúceho mesiaca však boli námietky stiahnuté a stavebné povolenie tak nadobudlo právoplatnosť. Na základe povolenia môže mesto pripraviť súťažné podklady pre verejné obstarávanie a hľadať dodávateľa, ktorý práce vykoná,“ uviedla Erika Kollerová z tamojšieho mestského úradu (MsÚ).



S rekonštrukciou sa podľa nej reálne začne približne o dva mesiace. Časť ulice je ale v dezolátnom stave. Mesto sa preto rozhodlo, že do komplexnej opravy cesty zabezpečí aspoň jej prejazdnosť. „Odstráni sa asfaltový povrch cesty, čím sa ukáže aj to, v akom stave je podklad pod cestou. Ak bude v dobrom stave, upravia sa vpuste, aby odtekala dažďová voda. Ak bude podklad zlý, pristúpime k nutnej oprave. Cieľom je, aby bola cesta prejazdná do času realizácie komplexnej opravy,“ vysvetlil Miroslav Poliček z referátu dopravy MsÚ v Šali.



Odstránenie povrchu cesty bude prvým krokom pri jej rekonštrukcii. „Pre obyvateľov a motoristov, ktorí touto ulicou prechádzajú, to bude znamenať obmedzenia. Zábrany budú umiestnené od začiatku bytovky smerom z ulice SNP po križovatku ulíc Horná a Vajanského,“ dodala Kollerová.