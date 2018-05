Šaľa získala dotáciu na výstavbu ďalšieho multifunkčného ihriska

Radnica ho vybuduje na asfaltovej ploche na Ulici 8. mája vďaka dotácii z Programu rozvoja športu 2018.

Šaľa 28. mája (TASR) - V Šali vyrastie nové multifunkčné ihrisko. Radnica ho vybuduje na asfaltovej ploche na Ulici 8. mája vďaka dotácii z Programu rozvoja športu 2018.



Radnici sa na projekt podarilo získať sumu 37.000 eur. „Pre obyvateľov mesta to znamená, že sa opäť rozšíria možnosti športovania pre mládež,“ uviedla Erika Kollerová z mestského úradu. Ako doplnila, multifunkčné ihrisko bude mať umelý trávnik, mantinely a osvetlenie. „Vyrastie neďaleko materskej školy, na mieste, kde je starý asfaltový povrch. Verejne dostupné športovisko by mohli deti a mládež využívať už v tomto roku,“ dodala Kollerová.



Mesto plánuje investovať aj do ďalších ihrísk. Magistrátu sa ešte začiatkom roka podarilo získať takmer polmiliónovú dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vďaka nej vznikne v mestskej časti Veča multifunkčné ihrisko na Cintorínskej ulici. Ďalšia plocha na športovanie bude vybudovaná aj na Slnečnej ulici.