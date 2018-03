Šaľa začne v marci so zberom biologicky rozložiteľného odpadu

Vývoz zeleného odpadu od rodinných domov, zo sídlisk a záhradkárskych osád sa začne v piatok 23. marca v mestskej časti Veča a v sobotu 24. marca priamo v meste.

Šaľa 5. marca (TASR) – Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa tento rok začne v Šali od marca a bude pravidelne prebiehať až do konca novembra. Vývoz zeleného odpadu od rodinných domov, zo sídlisk a záhradkárskych osád sa začne v piatok 23. marca v mestskej časti Veča a v sobotu 24. marca priamo v Šali.



Ako informovala Erika Kollerová z mestského úradu, biologicky rozložiteľný odpad musia obyvatelia mesta umiestniť v deň zberu pred svoj dom. "Konáre je potrebné postrihať a poviazať a bylinný odpad uložiť do vriec, košíkov alebo debničiek. Pri zbere budú vysypané a vrátené. Maximálna váha jedného zväzu konárov či vreca by nemala presiahnuť 25 kilogramov," uviedla Kollerová.



Zelený odpad sa bude v časti Veča zbierať každý piatok, spred rodinných domov v Šali sa bude zvážať vždy v sobotu. "Odvoz bude zabezpečený aj počas veľkonočných sviatkov," dodala Kollerová.