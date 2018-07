Z prímestského lesa pri Šali sa má stať rekreačný lesopark

Práce na jeho presvetlení a rekultivácii by sa mali začať 6. augusta.

Šaľa 18. júla (TASR) – Radnica v Šali chce revitalizovať prímestský les, z ktorého by sa v priebehu leta mal stať rekreačný lesopark. Práce na jeho presvetlení a rekultivácii by sa mali začať 6. augusta.



Lesopark sa, podobne ako nemocničný park, podarilo mestu získať do dlhodobého prenájmu. Jeho doterajším obhospodarovateľom bol urbariát, od júla je ním magistrát. „Zo zarasteného a neupraveného lesa chce radnica postupne vytvoriť ideálne miesto pre príjemný pobyt v prírode,“ uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.



Ako vysvetlila, prvým krokom k skultúrneniu lesa bude preriedenie náletových a vysušených drevín a porastov. „Odstránia sa aj chorobami napadnuté stromy. Zdravé stromy tak získajú väčší priestor na svoj vegetačný rast a tým docielime, aby sme tu vytvorili prímestský rekreačný les. Chceme, aby sa doň ľudia nebáli vojsť, ale aby sa sem bez obáv a s radosťou chodili prechádzať aj s malými deťmi,“ povedala Gabriela Braníková z referátu životného prostredia na mestskom úrade.



Súčasný les by mohol získať podobu rekreačného mestského lesoparku v polovici septembra. V rámci ďalších aktivít tu chce radnica postupne osadiť osvetlenie, lavičky, smetné nádoby a mobilné toalety. „Počas sezóny tu plánuje mesto osadiť aj piknikové stoly a na svoje si prídu i deti či športovci. Chýbať nebudú herné prvky či pingpongové stoly. Tie sa osvedčili aj v nemocničnom parku,“ dodala Kollerová.